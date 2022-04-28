【商場優惠】港鐵旗下12間商場推「消費4重連環賞」　送過千萬電子優惠券

自政府放寬社交距離措施後，不少市民已準備出動。港鐵公司於旗下12個港鐵商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，推出「消費4重連環賞」，送出總值超過1,000萬元的港鐵商場電子優惠券。只要是MTR Mobile登記用戶，於指定港鐵商場內消費，就可以盡享獎賞優惠。

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1. 買滿5,000元送800元電子優惠券

由即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶於港鐵商場內的指定商戶，以電子貨幣（包括所有消費券發放平台）累積消費滿5,000元或以上，即可獲贈800元港鐵商場電子優惠券。

2. 最高賺5,500元港鐵商場電子優惠券

MTR Mobile登記用戶於5月6日至5月19日期間，單一消費滿2,500元，即送500元電子優惠券（2張港鐵商場100元指定類別、3張港鐵商場100元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享優惠3次。

消費滿20,000元即送4,000元電子優惠券（包括4張港鐵商場500元指定類別、4張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享優惠1次。即每位用戶推廣期內可賺最多5,500元。

3. App「一Click即搶」電子優惠券

於2022年5月12日中午12時起，用戶登入MTR Mobile App可免費搶電子優惠券。港鐵商場會送出4萬張100元指定類別、及2,000張500元時裝及美容類別電子優惠券。數量有限，先搶先得！

4. 假日享5倍積分獎賞

MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內的指定商戶，以電子貨幣消費滿200元，可享5倍積分。

5. 睇戲免費泊車

於5月份內，逢星期一至五（公眾假期除外），於德福廣場及青衣城憑即日戲票2張，可享2小時免費泊車；逢星期一至日，於PopCorn憑即日戲票1張，可享2小時免費泊車、於The LOHAS康城憑即日戲票2張，更可享3小時免費泊車。

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港鐵商場內的指定商戶類別包括時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別。優惠券數量有限，先到先得，換完即止。

責任編輯：嚴熹曼

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