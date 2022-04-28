【福布斯酒店評級】本港8酒店獲評為「五星」級別　仲有3間「推薦」入住酒店！

受疫情影響，相信不少港人在這2年間都試過Staycation滋味、住過不同級別的香港酒店，好好在假期間鬆一鬆，同時感受旅行氣氛。「福布斯旅遊指南2022」日前出爐，全港共有20間酒店上榜，本網整理8間獲評選為「五星級」的酒店，以及3間獲福布斯選為推薦入住的酒店。唔知有無你心水呢？

福布斯星級酒店的評分是根據酒店的服務和設施而定，而能夠入選為「五星級」的酒店，通常是標誌性的物業，而且提供近乎完美無瑕的服務和令人驚嘆的設施。入選2022福布斯旅遊指南的香港酒店共有20間，分別有8間為「五星級」酒店、9間為「四星級」酒店，而另外3間則為「推薦」入住酒店。

奕居只獲評為「四星」酒店

值得一提的是，曾經多次於旅遊評分網站TripAdvisor排名第一，且有「全港第一」酒店美譽的奕居（The Upper House），在今年度福布斯旅遊指南中只獲得「四星」，評分指，奕居作為「四星級」酒店，不論餐廳還是每間客房均享有令人着迷的美景。

■本港8間入選福布斯「五星級」酒店■

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■本港3間入選福布斯「推薦」入住酒店■

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責任編輯：區祖飛

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