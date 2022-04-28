首踏Watches and Wonders會場　Grand Seiko首推令人心跳陀飛輪

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亞洲網購交易佔全球6成 5大趨勢推動亞洲電商發展
在對智能手錶需求日增的世代，為何仍有錶牌對高級複雜功能機械腕錶的追求去到極致的地步，可視為對祟高機芯技術的一種堅持。正如來自日本的精工（SEIKO） ，曾是不少香港少年擁有首枚石英錶的錶牌，也是筆者某段心跳回憶的情意結呢。
然而，此國寶級日本錶廠，其走高檔主綫GRAND SEIKO一直只作內銷，直到2006年「向外」到港發展，繼而2010年進軍世界錶壇。終於到今年趁加盟Watches and Wonders之時，品牌正式推出品牌首款高複雜功能機械腕錶——GRAND SEIKO Kodo 恆定動力陀飛輪腕錶，「Kodo」即日文心跳之意。
官方表示是 62 年製錶歷史的重要里程碑：將陀飛輪與恆定動力系統整合至同一軸心，成就品牌前所未有的穩定精準度。而以獨創的運作和精心設計的聲音，透過鏤空設計和藍寶石水晶背蓋，在聽覺和視覺讓人感到心跳的美感。雖然它將於今年 10 月作全球發售，其約300多萬售價和限量 20 枚，令筆者明白有些機芯是不會屬於自己的。
不過，GRAND SEIKO始終是照顧周全的日本錶牌，去年推出的Evolution 9系列，其80 小時動力儲存腕錶在 2021 年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）之男裝腕錶獎奪下年度男裝腕錶大獎。
今年加推5款Spring Drive 機芯運動腕錶，其中有 GMT和潛水錶款式，價錢較親民，性價比高，是品牌為照顧一批像筆者那樣的錶迷所作的雙綫發展吧！
產品查詢：2736 0325
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌