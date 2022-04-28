首踏Watches and Wonders會場　Grand Seiko首推令人心跳陀飛輪

在對智能手錶需求日增的世代，為何仍有錶牌對高級複雜功能機械腕錶的追求去到極致的地步，可視為對祟高機芯技術的一種堅持。正如來自日本的精工（SEIKO） ，曾是不少香港少年擁有首枚石英錶的錶牌，也是筆者某段心跳回憶的情意結呢。

▲ Grand Seiko Kodo 恆定動力陀飛輪腕錶：錶徑43.8毫米，鉑金超強度鈦金屬錶殼，搭載9ST1恒定動力陀飛輪機芯，動力儲存72小時，防水約100米，限量20枚。（約$3,160,000／圖片品牌提供）

然而，此國寶級日本錶廠，其走高檔主綫GRAND SEIKO一直只作內銷，直到2006年「向外」到港發展，繼而2010年進軍世界錶壇。終於到今年趁加盟Watches and Wonders之時，品牌正式推出品牌首款高複雜功能機械腕錶——GRAND SEIKO Kodo 恆定動力陀飛輪腕錶，「Kodo」即日文心跳之意。

▲ 把兩大複雜系統恆定動力（左）與陀飛輪（右）合而為一體。（圖片品牌提供）

官方表示是 62 年製錶歷史的重要里程碑：將陀飛輪與恆定動力系統整合至同一軸心，成就品牌前所未有的穩定精準度。而以獨創的運作和精心設計的聲音，透過鏤空設計和藍寶石水晶背蓋，在聽覺和視覺讓人感到心跳的美感。雖然它將於今年 10 月作全球發售，其約300多萬售價和限量 20 枚，令筆者明白有些機芯是不會屬於自己的。

▲ 9ST1機芯的獨特之處，是兩個系統間沒有齒輪或其他零件，從恒定動力系統傳輸至擺輪的動力不會出現損耗或改變。（圖片品牌提供）

不過，GRAND SEIKO始終是照顧周全的日本錶牌，去年推出的Evolution 9系列，其80 小時動力儲存腕錶在 2021 年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）之男裝腕錶獎奪下年度男裝腕錶大獎。

▲ GRAND SEIKO Chronograph腕錶15周年限量版：錶徑45.3毫米，高密度鈦金屬錶殼，藍色錶盤錶圈，搭載 9R96 自動上鏈機芯，精準度日差±0.5 秒／月差±10 秒，動力儲存72 小時，3折式按壓錶釦錶鏈，防水約100米。限量 700 枚。（約港幣 92,800／圖片品牌提供）

今年加推5款Spring Drive 機芯運動腕錶，其中有 GMT和潛水錶款式，價錢較親民，性價比高，是品牌為照顧一批像筆者那樣的錶迷所作的雙綫發展吧！

▲ GRAND SEIKO Chronograph腕錶：錶徑45.3毫米，高密度鈦金屬錶殼，黑色錶盤錶圈，搭載9R86自動上鏈機芯，精準度日差±1 秒／月差±15 秒，動力儲存72 小時，3折式按壓錶釦錶鏈，防水約100米。（$85,800／圖片品牌提供）

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