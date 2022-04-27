【收息股】趁人民幣弱低吸中資股？　盤點中資企業指數成分股　股息率最高逾10厘

自3月份美國聯儲局加息並不斷「放鷹」後，美滙指數愈來愈強勢，導致人民幣及日圓等亞洲貨幣轉弱。受到港滙及人民幣弱勢所拖累，中港股票的表現亦平平。

不過，市場憧憬一些左右人民幣或美元走向的重要因素會有所變化，例如內地疫情改善、俄烏局勢緩和等，人民幣的表現有望回穩，屆時中資股的表現或有機會回升，意味投資者或可趁現在低買中資股作部署。

事實上，在香港股市中亦有不少中資背景股票可供選擇，不少股票的股息率頗高，以下將列出恒生香港中資企業指數成分股中，股息率最高的10隻股票。

■恒生香港中資企業指數股息率最高10隻成分股■

（按股息率低至高排序）

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這10隻股票的股息率全部都高於7厘，當中股息率最高是深圳國際 （00152） ，達大約10.2%。不過，公司上月底公布2021年度業績，全年純利按年減少11%至35.6億元，派末期息0.125元及特別息0.703元，即共0.828元，較前一年的0.96元有所減少。

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責任編輯：鄭樂怡

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