【ESG】NFT+推導盲犬主題NFT　40%收益捐助培育導盲犬

近年不少企業或藝人推出NFT引來爭議，有意見認為NFT只是市場炒賣的工具，沒有實際用途。但與此同時，NFT亦成為籌款方法之一，令有需要的慈善團體從中受惠。NFT創新孵化企業NFT PLUS（NFT+）因應導盲犬日（4月27日），推出以工作犬為主題的NFT項目，首階段將率先推出3,388枚以香港導盲犬為主題的NFT。項目收益將在不扣除成本下，捐出總銷售額的40%到「NFT+ESG庫房」予香港導盲犬服務中心（HKSEDS），支持「香港導盲犬訓練學校」培育導盲犬新力軍。

NFT結合ESG理念 推動可持續發展

NFT+指，NFT及ESG同為近年社會熱話，而大眾初踏足NFT市場，很容易將其理解為只作炒賣的項目，但其實有故事和目標的NFT不但具獨特收藏價值，更可正面推動NFT及社會可持續發展。NFT+團隊希望透過發行NFT，同時率先建立「NFT+ESG庫房」，連繫社會各方力量，配對項目，並將部分收益轉移給有需要團體或社會創新項目，推動社會可持續發展，創造多贏局面。

收益捐助培育導盲犬新力軍

NFT+團隊的首個項目以工作犬作藍本，推出「THE WORKING DOG」NFT，項目所得收益，會在不扣除成本下，透過「NFT+ESG庫房」捐出總銷售金額的40%給香港導盲犬服務中心，支持今年在香港打鼓嶺即將落成、首間以達致國際水平為目標的導盲犬訓練學校，延續導盲犬無私付出的精神，傳承信念並作育導盲犬新力軍。

團隊設計靈感來自香港開埠以來第一隻由香港導盲犬服務中心本地訓練成功的導盲犬「Google」，更特意在設計上為導盲犬的眼珠內加上流星元素，象徵導盲犬不但是人類最佳夥伴，更為視障人士帶來愛和希望。

「THE WORKING DOG」首階段將率先推出3,388枚限量以香港導盲犬為主題的NFT收藏品系列，首批500隻將會作內部及VIP發售；而第二批將於5月6日晚上8時正式在Opensea進行公開發售。除了在綫上發售的NFT版本，更會推出限量實體「首日封」收藏品，首批888位買家在完成簡單登記後將會獲贈精心設計的實體「THE WORKING DOG──香港導盲犬首日封」作紀念收藏。

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責任編輯：李瑩

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