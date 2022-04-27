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【母親節2022】蘇寧網店購物低至3折　用消費券買滿2000元享50元優惠

個人增值 18:25 2022/04/27

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5月8日為母親節，相信大家都正籌備禮物以表愛意，在消費劵的帶動下各大商店推出不同優惠，令大家更容易作出選擇。蘇寧推出「母親節首選人氣禮物」優惠，於門店購物可享低至6折優惠，而網店優惠更低至3折，讓一眾子女向母親送上窩心驚喜。

蘇寧由即日起至5月8日一連12日推出「母親節首選人氣禮物」優惠，有多款產品以低至3折發售，例如ITSU迷你溫熱按摩枕，建議零售價為1,180元，蘇寧優惠價現只售298元、SAMSUNG智能手提電話建議零售價為8,298元，蘇寧優惠價現只售6,998元等。

消費券優惠碼買滿2000元即享50元優惠

除此之外，蘇寧更推出多重消費券禮遇，蘇寧門店及網店接受4種消費券支付方式，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿2,000元即享50元優惠。

於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額更即送限量精美禮品乙份。蘇寧門店更接受合併消費，讓顧客與家人或朋友合併消費券使用。顧客亦可使用消費券後透過其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付餘額更可享現金回贈。

另外，由即日起至2022年4月30日憑安信信用卡於香港蘇寧分店或網店簽帳即可享高達1,920元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲850元網店優惠券。

 

責任編輯：區祖飛

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