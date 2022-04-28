亞洲網購交易佔全球6成　5大趨勢推動亞洲電商發展

亞洲在全球電子商務發展處於領先位置，預料將於今年繼續增長。2021年初，全球網上零售額有近6成來自亞洲，單單是中國便已經佔全球網上交易逾三分一。疫情持續，網上平台已經成為由初創至大型零售商的主要銷售渠道。

隨着商家致力拓展業務，發展跨境貿易及接觸全球顧客群將成為關鍵。在亞洲，消費者可支配收入增加以及互聯網普及率持續上升，加上各地引入新貿易協議，例如今年生效的區域全面經濟夥伴協定，推動區內電商高速增長及數碼經濟蓬勃發展。但問題是：在眾多趨勢中，哪些將會持續影響亞洲電商市場？相信以下5個主要趨勢值得我們在2022年多加留意。

1. 數碼優先策略的準備

網購自疫情爆發以來錄得強勁增長，單單是東南亞的網上消費者人數便已經增加了7,000萬。疫情下大大小小的零售商需要適應各種社交距離措施，以及各種複雜的環境變化。現時，商家已具備條件利用數碼轉型獲得成功，而非僅僅生存。

單在亞洲，數碼轉型的市場額預計將於2027年或之前超過1.3兆美元。零售商採用各種數碼工具拓展顧客群並加強與他們的互動，同時開發服務及產品以滿足顧客不斷變化的需求，並利用雲端技術進行數據分析。預計零售商於2022年的發展將取決於愈趨成熟的數碼化進程。

2. 個人化及無縫體驗需求增加

在持續的網購熱潮下，僅僅涉足網上世界並不足以讓零售商從蓬勃發展的電商市場中分一杯羹。「無縫商務」正變得不可或缺，從消費者登入到結帳的過程中，每一秒的延遲都會導致轉換率下降7%。確保能夠快速載入網站、介面直接簡單、和迅速無縫的支付體驗可協助商家滿足網上消費者的需求。

受疫情影響，品牌的客戶忠誠度有所下降，消費者變得更願意嘗試新品牌，令商家更有必要了解目標群眾的喜好。為消費者提供個人化優惠或獎勵，以及購物建議。數據分析在這方面就能發揮關鍵作用。

庫存計劃必需經悉心管理，零售商在競爭激烈的環境下不能再單憑直覺作出判斷。透過數據分析，他們將可預測客戶的需求，從而為他們訂定個人化體驗。

3. 多元支付方式

IDC的數據顯示，電子支付佔電商總支出的比例預計將於2025年或之前達到91%，勢將進一步帶動多元電子支付方式的增長。

可以期待跨境移動支付的發展出現重大突破，區内不同電子支付系統之間的連接將會加強。新加坡和南韓簽訂的全新數碼經濟協議便標誌着跨境電子支付領域的雙邊合作和發展將變得更加深入。

4. 按需自選服務及直播營銷

隨着消費者愈來愈習慣網購，享受隨時隨地購物的便利性和能力，他們對即時和個人化服務的需求亦相應提升。

零售商積極投資於提升服務體驗及提供創新服務，例如使用24小時AI聊天機械人以及WhatsApp等即時通訊軟件。同時，社交銷售渠道的興起，例如品牌利用直播實時展示產品，透過比賽或遊戲等即時娛樂與觀眾互動，以刺激參與度及消費。

直播電商早於2016年在中國首次推出，但直至2020年，由於疫情為實體購物帶來限制，開始在區内變得流行。事實上，新加坡的網購直播營銷從2020年3月至2020年12月期間便已經增加了1,890%。

透過社交平台與顧客互動同樣有助擴大市場覆蓋率及拓展顧客群，尤其現今支付合作夥伴業務遍布全球，可協助商家接受多種貨幣的付款，提供無縫的跨境支付體驗。

5. 提升網絡安全

在電子支付持續增長下，對於詐騙和網絡罪案的憂慮無可避免地上升。事實上，亞太地區8成企業預計今年内會出現保安漏洞，而網絡罪案預料會在2025年或之前對全球造成共10.5兆美元的損失。

因此，在商家開發更多無縫支付體驗的同時，亦須關注如何管理相關風險。騙案手法愈趨複雜，在竊取數據以外甚至篡改數據，造成商家和消費者之間的不信任。為了應對這問題，嶄新科技同時持續演變，並應用於業務中，例如地理定位（Geolocation）、聲音分析（Acoustic analysis），以及基於數據分析的識別等等。

商家必須持續投資並改善其風險管理程序，更迅速地部署風險管理方案，對威脅研究（Threat research）保持關注，並利用AI及機器學習等技術對付騙徒。

2021年確立了圍繞電子支付、網購及無縫的按需要自選服務（On-demand services）的新文化。傳統零售商不能再依賴固有市場佔有率，而需專注於制訂致勝的全渠道策略。這不僅需要利用不同科技實現轉變，更需要在企業文化上作出改變。

隨着行業持續演變，期待看到在支付和收款方式的各種發展和轉變。

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