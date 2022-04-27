【綠色債券】長揸VS短炒？　致富郭家安：首日即沽回報未必較好

首批政府發行的零售綠色債券 （新上市編號：04252） 即日起接受認購申請，最低年息率為2.5厘。零售綠債除了可以長綫收息之外，亦有不少投資者選擇短炒賺差價，計劃在上市後沽出。長揸或短炒的回報有何差異？哪個投資策略更適合你？

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目標中3手 認購4至5手較穩陣

根據致富證券的數據顯示，截至4月26日下午4時，首日的綠債認購人數為2118人；認購金額接近1億元；佔近6成人認購5手；平均認購4手；近3%認購10手或以上。若與通脹掛鈎債券iBond （04246） 的首日認購數字比較，綠債的認購金額佔iBond約40%。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，綠債開賣的反應未如iBond踴躍，原因與息口趨升影響債價有關。他續稱，綠債是低風險的投資產品，對散戶仍然有吸引力。他又指，綠色債券的分配是採用循環分配機制，即每位認購者會先獲派1手，再將餘額分配第2手，如此類推，即到派完為止。參考2021年發行的通脹掛鈎債券iBond數據，當時平均認購手數為8，而大多投資者均獲發2至3手。按此分配機制，他建議若投資者目標是中籤3手或以上，認購4至5手會較為穩陣。

首日即沽未必着數

到底上市首日即沽是否着數？參考2021年發行的通脹掛鈎債券iBond （04246） 數據，郭家安分析指，以當日上市收市價103.2元沽出，連同5日的累計利息2.74元，即每手帳面賺322.74元；而上市30日後以當日收市價103.8元沽出，連同30日的累計利息18.63元，即每手帳面賺398.63元。他分析指，以往iBond上市首日均有較重的沽壓，待上市後幾天或一個月後，沽壓消退後債券價格會回升至合理水平，而政府發行的零售債券是派發累計利息，在持有一段時間待債券價格回升後，可望賺價又賺息。

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長揸或短炒應考慮不同因素

不過，郭家安亦提醒投資者，若以孖展認購或要考慮利息的開支，同時亦要考慮個人的資金需要，才決定是否待債券價格回升才沽出。在考慮長揸或短炒時，投資者亦應考慮到個人的資金需要，同時亦要考慮在通脹環境及加息預期之下，對債券市場的影響。

他分析，在加息預期之下，不利債券價格走勢，通脹掛鈎債券iBond （04246） 更曾跌破100元水平，但若投資者打算長綫收息持有至到期日，則不受債券價格波動所影響。但若投資者預期本港通脹率有望走高至2.5%或以上，綠債有望派發較2.5厘或以上的利率，或能帶動二手市場的債券價格。而以2021年發行的通脹掛鈎債券iBond為例，利息釐定日公布的綜合消費物價指數按年變動率只有1.68%，較定息的2%為低。

在長揸或短炒綠債時，投資者應考慮通脹環境及加息預期之下，哪個因素對綠債價格影響較大。如有資金需要的投資者，可考慮待債價表現好時先沽出獲利，若3年內沒有資金需要，則可考慮收息至到期日。

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責任編輯：李瑩

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