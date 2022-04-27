【會員優惠】新地集團酒店推全新會員獎賞計劃　免費入會送$100迎新禮券及全年9折餐飲優惠

新鴻基地產集團酒店推出大型的酒店及消費購物綜合獎賞計劃Go Royal by SHKP（帝賞），會員可透過簡單易用的Go Royal手機應用程式，使用與新地商場綜合會員計劃The Point共用的積分；而The Point會員則可在「帝」系酒店，以積分兌換住宿體驗及餐飲奬賞。現時登記成為免費會員，可享全年9折餐飲優惠以及獲得100元迎新禮券。

計劃涵蓋5間「帝」系酒店（包括帝苑酒店、帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店和帝逸酒店）及其20間餐廳，而The Point積分獎賞計劃覆蓋25個新地商場，Go Royal會員可於各酒店消費之餘賺取The Point積分。 在5間「帝」系酒店每消費1港元，便可如同在25個新地商場消費一樣，賺取1分The Point積分。

另外，Go Royal提供兩種會籍，分別為不設期限的免費會籍Go Royal（帝賞卡），以及一年期限、年費1,388元的Go Royal Gold（帝賞金卡）。

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為慶祝Go Royal推出，由即日起至今年7月底，免費登記成為會員後即時贈送100元迎新禮券。在同一優惠期內，光顧參與計劃的酒店及食肆時首筆單一合資格交易中，首500元合資格消費可賺取三倍迎新積分，隨後消費每1元賺1分。在今年5月底前，在消費券計劃下任何於「帝」系酒店的合資格消費，均可獲得雙倍積分。

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責任編輯：曹佩鈞

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