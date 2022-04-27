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【網絡熱話】美國科技巨頭創辦人罵戰　馬斯克批蓋茨後收購Twitter遭貝索斯質疑

17:20 2022/04/27

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在本周成為風頭人物，他先跟另一科技巨頭微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）反面，之後又再收購Twitter（美：TWTR），兩件事都掀起市場廣泛討論。

在4月23日（上周六），一個名為@WholeMarsBlog的帳戶在Twitter上分享一張截圖，顯示馬斯克在即時通訊應用程式上詢問蓋茨是否用了5億美元沽空Tesla，獲對方承認並指尚未為沽空Tesla空倉。最後馬斯克因而拒絕與對方商討有關氣候變化的「慈善事業」，指當知道蓋茨大額沽空Tesla的時候，就無法將其慈善合作當是一回事，認為Tesla在解決氣候變化方面做得更多。

    點擊圖片放大

對於這幾張截圖，馬斯克承認是真實的，但並不是他本人洩露出來，指是通過朋友的朋友流傳出來。至於蓋茨沽空Tesla的消息，則是馬斯克從多位來自TED的人士中知悉，因而詢問對方，所以並不是最高機密。

在回應相關短訊後不久，馬斯克更在Twitter上發出有關Bill Gates的meme，取笑其身型與懷孕的男人表情符號相似。不過，在事件過後的幾天，馬斯克似乎已收拾心情，並在4月24日（本周日）發文指自己已從取笑Bill Gates的事件中繼續前進。

    點擊圖片放大

直至昨日（26日），再有爆炸性的消息出現。馬克斯以440億元全資收購Twitter，並指言論自由是民主運作的基石，Twitter這平台能讓人們討論對人類未來至關重要的問題。

不過，Amazon（美：AMZN）創辦人貝索斯卻對此提出質疑，指馬斯克會否因為Tesla而讓中國政府對Twitter作出干預。據了解，中國目前是Tesla的第二大市場，這個市場對Tesla的業務十分重要。

 

責任編輯：鄭樂怡

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