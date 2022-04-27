【理財調查】投資者趨年輕化兼專業化　75%人關注企業綫上業績會

近年個人投資者有年輕化的趨勢外，還變得更專業化。富途控股旗下品牌富途安逸日前首次發表「2022年IR數字化趨勢研究報告」，透過其平台上的用戶社交及交易，觀察投資者關係數字化趨勢。報告顯示，互聯網及金融貿易從業者正成為證券投資主力，其中又以80、90後投資者佔比最重，分別佔38%及35%，這些個人投資者正趨向年輕化及專業化。

從數據顯示，2021年在富途平台活躍的年輕投資者中，75%使用者有關注富途「企業號」，3成人甚至有與「企業號」互動，包括評論及點讚，有75%投資者會關注公司的綫上業績會以及參與公司發起的綫上路演。

當企業仍對綫上業績會的效果感疑慮時，年輕投資者卻對此表現得更加積極開放，可見作為和互聯網成長的一代，這批財富新貴們對新式投資者溝通模式表現出極大的熱忱，投資者對了解企業最新資訊有迫切需要。

富途表示，財富新貴們對新型經濟企業的商業模式有更深入了解，加上購買力強，可以為公司流動性提供強而有力的支持，同時又很大可能是其產品的消費者。因此他們更容易被公司產品、文化及價值觀所吸引，從而做出投資決策。

「散戶機構化」現象

當企業有突發消息時，平台用戶主要會透過富途個股資訊、消息推送及富途「企業號」接收資訊，除此之外，平台用戶亦有不少會透過社交媒體接觸相關資訊，香港投資者甚至有30%會用Facebook及26%人用WhatsApp了解事件，而內地則有36%及29%的投資者是使用微信公眾號及微博。兩地的數據都反映出由於綫上資訊流通，投資者除了官方途徑外，亦常用社交媒體獲取即時資訊。

富途指，近年個人投資者有「機構化」趨勢，即這些投資者有着不遜於機構投資者的調查能力、認知和經驗，且投資活躍度高，構成「散戶機構化」的新現象。上市公司應該要多利用多媒體與投資者加深互動，例如直播等形式與投資者溝通。

責任編輯：嚴熹曼

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