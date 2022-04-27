【上網電價】政府下調上網電價　市民短期慳錢 　長遠原來好「蝕」？

中華電力宣布，會按政府宣布調整「可再生能源上網電價」計劃的價格水平，相應作出價格調整。新「上網電價」價格，由今日（27日）起上網電價調整至每度電2.5元至4元的水平，而可再生能源證書的定價則維持現時每度電0.5元的水平。

再生能源系統成本下降 下調上網電價

現時上網電價為每度電3至5元，政府表示，考慮到發展分布式可再生能源系統成本下降，政府和電力公司今日起下調價格水平，以每度電計，可再生能源系統發電容量等於或小於10千瓦為4元，超過10千瓦但不超過200千瓦為3元，超過200千瓦但不超過一兆瓦為2.5元，可再生能源證書定價則維持0.5元水平。

政府於2018年與2間電力公司引入上網電價，讓私營界別以較一般電費高的價格，向電力公司售賣所生產的可再生能源電力，提供誘因鼓勵私營界別投資可再生能源。政府表示，相對上網電價計劃推出前的10年間只有約200個私營可再生能源設備接駁至電網，2間電力公司由2018年至今年第一季收到逾2萬份申請，當中超過1.8萬份申請已獲批，估計完成安裝後每年可生產接近3億度電，足以應付約9萬個家庭的電力需求。

環境問題要長遠睇

不過當你以為下調電費是好事，亦有團體表示，下調上網電價，會減低市民安裝可再生能源設施的意欲，讓全球環境問題帶來沉重壓力。

事實上，對於一般市民而言減電價當然是好消息，但從長遠而言，因為減電價，減低人們安裝可再生能源設施的意欲，卻影響到未來整體環境。故此坊間亦建議政府可以與兩電訂立上網電價的政策目標，例如其佔再生能源的發電比例，當達致減碳目標時，才將上網電價回購價格及其他與可再生能源相關的減碳政策一併檢討。另一方面，政府亦可以補貼市民安裝可再生能源設施，以抵銷下調價格後帶來的影響。

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責任編輯：陳玉蓮

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