【消費優惠】Délifrance母親節外賣下午茶餐8折送禮物　泰Thaiology身份證含指定數字享免費午餐

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Délifrance：母親節外賣下午茶餐8折送禮物

Délifrance推出母親節下午茶餐早鳥優惠，當中包括18件精緻法式小點。由即日起至4月30日，訂購尊貴外賣下午茶餐 （二人尊享），即可免費獲贈指定禮品乙份（隨機派發）。

▼ 點擊圖片放大

指定禮品：

GoodMask LEVEL 3平面獨立包裝 – 公仔款式（30片/盒）

森田藥粧全保濕活乳液（1支）

森田藥粧抗菌防護洗手乳（1支）

Tarza掛耳滴漏咖啡（1盒）

除了早鳥優惠之外，VIP會員於全綫分店或網上平台預訂即享8折優惠，而Visa用戶只要在網上平台付款時輸入優惠碼「VISA」一樣可享8折，折實價只需230.4元。

分店一覽

2. 泰Thaiology：身份證含指定數字享免費午餐

泰Thaiology為慶祝旺角新店開幕，由即日起至5月21日期間 （公眾假期除外），惠顧泰Thaiology旺角及銅鑼灣可享不同優惠。如需享用以下優惠，需要先讚好泰Thaiology facebook專頁以及分享指定貼文。

▼ 點擊圖片放大

旺角新店開幕午市優惠（星期一至日）：

身份證括號內包含【2】，即可享免費午市套餐一客（優惠期內每人最多使用三次）；括號外有【2】，該顧客亦同樣可享個人8折優惠（優惠期內可無限次使用）。

旺角及銅鑼灣分店開幕晚市優惠（星期日至四）：

身份證括號內包含【2】，每枱2人即送泰式生蝦剌身（價值108元），3人或以上更額外送海南雞半隻（價值138元）；括號外有【2】亦可享全單8折，上述優惠可於優惠期內可無限次使用。

需要注意的是，免費午餐只限午市菜單價格最低的選項，選擇享用其他午市套餐需補回差價。

地址︰旺角彌敦道628號瓊華中心16樓

營業時間： 午市 12：00 - 16：00 ｜ 晚市 18：00 - 22：00

電話：31089191｜ whatsapp 61553843 地址︰銅鑼灣廣場二期6樓

營業時間： 午市 12：00 - 16：00 ｜ 晚市 18：00 - 22：00

電話：2682 0626 ｜ whatsapp 61528240

2. Undici：加$1享甜品放題

Undici為慶祝恢復晚市堂食，現正推出甜品放題優惠。在星期一至四平日惠顧，每人惠顧一個主食，加48元轉套餐，再加1元即可享甜品任食優惠。

▼ 點擊圖片放大

營業時間：12：00 - 16：00／18：00 - 22：00

電話：+852 2810 8488

WhatsApp：+852 5222 4910

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心1101AB

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經