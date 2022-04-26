港千萬富翁隨時在身邊　淨資產中位數達呢個數！

「香港千萬富翁調查報告2021」結果出爐，報告推算去年底每13名港人就有1人是千萬富翁，較去年同期減少15%。呢批千萬富翁主要持有邊類資產？有網民表示，兩年前裸辭後，原先計劃小休3、4個月再搵工，豈料現時已休息近2年，亦失去搵工動力。其他網民點睇呢件事？返工係咪真係咁重要？環球股市下跌，經濟前景未明，可以留意邊啲行業捕捉機遇？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財調查】花旗報告：全港千萬富翁達43.4萬名 淨資產中位數1570萬元

「香港千萬富翁調查報告2021」結果出爐，報告推算去年底每13名港人就有1人是千萬富翁，較去年同期減少15%。呢批千萬富翁主要持有邊類資產？

2. 【網絡熱話】祼辭後唔想再返工？ 網友：個世界大把方法賺錢

有網民表示，兩年前裸辭後，原先計劃小休3、4個月再搵工，豈料現時已休息近2年，亦失去搵工動力。其他網民點睇呢件事？返工係咪真係咁重要？

3. 【投資展望】增長 VS 通脹 經濟前景未明 捕捉機遇要睇實哪些行業？

環球股市下跌，經濟前景未明，可以留意邊啲行業捕捉機遇？

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App