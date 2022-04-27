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【名品攻略】Chloé逐步退出副綫品牌業務　10款3,000元以下See by Chloé手袋推介

15:15 2022/04/27

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在時裝世界中，除了有大家熟悉的Chanel、Hermès等著名手袋品牌外，出名價格「親民」的人氣品牌Chloé的手袋款式都相當受歡迎。不過，其行政總裁Riccardo Bellini日前表示，將在未來3年內逐步取消副綫品牌「See by Chloé」業務，以加強Chloé成為高檔奢侈品牌定位。眼見See by Chloé快將停止生產，本網整理了10個價格為3,000元以下的手袋，大家不妨把握機會入手品牌手袋！

暫停副綫業務　提升Chloé高檔品牌定位

See by Chloé自2001年創立，其價格、設計風格和形象定位等都與主綫Chloé不同，以迎合不同消費者對品牌的需求和支持度。See by Chloé手袋設計較為年輕化，價格亦相對便宜，大約千元左右便可以入手，不過正如品牌所指，為提升Chloé的高檔奢侈品牌的定位，並且繼續推動其主品牌的成功和發展，作為副綫的See by Chloé只好暫停業務。

See by Chloé最平1,300元入手

在10個款式中，最平可以1,300元入手，而價格較高的亦只是2,900元，適合年輕上班一族以低調風格打扮。在這個副綫品牌即將成為歷史之下，相信它的手袋亦會隨之而成為經典，若果對這個品牌感興趣，不妨抓緊腳步從副綫低價入手。

■3,000元以下See by Chloé手袋款式■

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責任編輯：區祖飛

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