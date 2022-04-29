藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月

日本是世界時裝第三大市場，歐美時裝品牌非常看重日本，除了因為氣候四季分明，先天性對時裝發展有利外，民族本性愛美更是令時裝市場得以興旺的主要原因。當地培養了不少著名的時裝設計師外，一些穿戴得宜的大和男生更觸動國際時裝品牌，紛紛叫他們入局助品牌一臂之力，藤原浩和NIGO正是當中的代表。

▲ 人氣歌手Tyson Yoshi穿上Loro Piana X 藤原浩聯乘系列服裝。（圖片品牌提供）

▲ 藤原浩第二次與Loro Piana合作。（圖片品牌提供）

藤原浩與Loro Piana的緣

被譽為日本潮流教父的藤原浩，要介紹他可要洋洋萬字呢﹗但出自Dior Men男裝創作總監Kim Jones口中所說：

藤原浩是位有影響力的人，他是我的偶像，沒有甚麼他不懂的。

如此來看大家都會懂得這位現年58歲的日本潮流教父在國際時裝界有著重要的地位。的確，藤原浩除了早期創立GOODENOUGH和Fragment Design兩個時裝品牌外，他更是一人分飾多角，所涉獵的工作和興趣包括設計師、DJ、音樂家和專欄作家等。

▲ 可以放置黑膠唱片的tote bag。（售價待定／圖片品牌提供）

話說年青時的他因為贏得一次最佳衣著獎項，而獲得了一張往返倫敦的免費機票，在倫敦他結識了Sex Pistols樂隊的經理人Malcolm McLaren，一顆反叛心隨即萌芽。回國後，他以GOODENOUGH的身份推出一些tee和衞衣等，得到不俗反應而奠定了日後Supreme等街頭品牌的銷售雛形。

▲ Loro Piana其中的一個招牌作是盛產Vicuna駱馬羊毛產品，因此，落在藤原浩手上將Vicuna變成印花圖案，一切都來得理所當然。（售價待定／圖片品牌提供）

▲ Loro Piana其中的一個招牌作是盛產Vicuna駱馬羊毛產品，因此，落在藤原浩手上將Vicuna變成印花圖案，一切都來得理所當然。（售價待定/圖片品牌提供）

而近年由他主理的Fragment Design，當中可見不停和不同的品牌合作，例如Moncler、Sacai和Nike等，在聯乘熱潮中可謂如魚得水，所以來自意大利的Loro Piana男裝系列要「回春」吸引新世代注意，找藤原浩合作實在最好不過。

就好像這一次他與Loro Piana的第二回合作，以最簡單來形容就是tee和針織服上用上日本人最喜愛的航海條紋（雖說今次條紋靈感來自Loro Piana銷售員在1970至1990年間，用作攜帶面料樣本的行李箱上的圖案）。

▲ Traveller jacket有著Storm System俱備防水透氣功能。（售價待定／圖片品牌提供）

而當中的重點是經塗鴉化的品牌商標散落在每一件的服裝身上，雖然整體款式上仍然偏重於成熟口味，但去年第一彈獲得成功後，今季依循這路線加上藤原浩有著點石成金的本領，就連新婚渡蜜月的玄彬也穿上該系列的服裝，銷情上應該再上一層樓。

▲ NIGO成為KENZO的創作總監。（圖片品牌提供）

NIGO坐上KENZO的寶座

大家認識NIGO，一定是來自由他於1993年創立的街頭品牌Bape，自2011年他以2,184萬港元將開始走下坡的Bape賣給本地的I.T後，收購後的NIGO無牌一身輕，既曾公開表示不知道還甚麼人會購買Bape的產品，同時51歲的他以多重身份出現，包括音樂製作人、時裝品牌Human Made創辦人等，而隨著年紀漸長，曾經非常暴發穿金戴銀的NIGO亦公開表示現在穿衣也趨向保守，甚至對外間表示：

或許現在已不是我的時代。

但顯然LVMH的主席Bernard Arnault並不認同。去年9月Bernard Arnault就找他當上KENZO的創作總監，令KENZO這個出自日本設計師的品牌再一次被日本人主理，NIGO又再一次分身同時當上UNIQLO UT系列的創意總監和KENZO的總設計師。

▲ 用kimono（和服）配襯其他服裝，在日本已經有大量品牌已經做過，但歐美人士仍然感覺新鮮。（圖片品牌提供）

▲ 名為Boke Flower by NIGO系列的牛仔外套，設計是否太簡單了？（$6,590/圖片品牌提供）

他在處理今年才正式上架的秋冬系列時重新用上已故高田賢三的花卉圖案配合kimono混搭，外間反應不俗，但筆者認為尚有進步空間，畢竟喜歡日本時裝品牌的人看到這個系列都會感到驚喜不大。

▲ 大家熟悉的baseball jacket縫上1970年字樣，是品牌的誕生年份。（圖片品牌提供）

不過，當這個系列還要到7月才陸續上架時，NIGO已經在剛過去的2月為KENZO推出Tiger Tail膠囊系列，但奇怪是本地沒有大鑼大鼓的宣傳，要有心人自行到店舖一看NIGO有何功力。

產品查詢：KENZO（2117 0981）、Loro Piana（2918 1620）