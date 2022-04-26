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【理財調查】逾8成港人有明確理財目標　逾半數不知如何實現

精明消費 19:00 2022/04/26

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虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）昨日（25日）宣布已取得香港證監會頒發的第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，成為全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。該行早前更進行了理財調查，結果顯示逾8成受訪者有明確理財目標，但逾半數未知如何達成。

智能理財顧問服務GoWealth是WeLab Bank的財富管理科技方案，結合了全球領先資產管理公司之一AllianzGI的專業投資知識，現已進入試業階段，供特定客戶先行試用，預計於短期內正式推出市場，全面投入服務。

另外，WeLab Bank和AllianzGI早前攜手委託獨立市場研究公司尼爾森進行調查，以網上問卷方式訪問了約1,000位年齡介乎20至59歲、每月家庭收入不少於1.5萬港元的港人。

逾半不知如何實現目標

調查發現，81%受訪者有明確的理財目標，較受歡迎的選項包括「暫別職場，用一年時間實現夢想」（33%）和「在50歲前已經能達到財務自由」 （33%）。不過即使有明確的理財目標，逾半數受訪者表示不知道如何達成目標。

此外，調查又顯示受訪港人雖然平均會分配兩成收入於儲蓄和投資，但有65%受訪者表示不清楚自己的投資內容和表現，以及不知道其投資和儲蓄是否足以達成理財目標。約50%受訪者認為需要專業財務意見，但缺乏渠道接收。

而安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦認為，港人應先訂立切實可行的理財及投資管理目標，以有系統的方法逐步實現，例如將大型目標分拆為一些較小、較易達成的目標，藉此建立信心和穩定的儲蓄及投資習慣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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