【保險投訴】保險投訴局去年接512宗投訴　醫保糾紛最多　最高賠80萬

保險投訴局（投訴局）轄下保險索償投訴委員會發布2021年索償投訴統計數字及個案，去年投訴局共接獲512宗投訴個案，較去年下跌約12%。在審結的297宗與索償相關的案件中，有76位投訴人獲得保險公司賠償，涉及金額達753萬元，其中有一宗案件賠償額接近80萬。在眾多個案中，「住院、醫療保險」是最多索償糾紛的保險產品，佔61%。

297宗已審結的個案中，主要糾紛涉及保單條款的詮譯，佔33.5%；其次是因沒有披露事實，佔26.5%，因不保事項而投訴的個案就佔21%。不過最後就只要38宗投訴案件可交由投訴委員會審理，佔個案的12.8%。有超過一半的投訴案件因為表面證據不成立而未能審理，其他原因則包括索償人撤銷投訴及保險公司與索償人達成和解共識。

其中關於保單條款詮譯有爭議的個案，是投保人購買危疾保險後，因胸口痛及呼吸困難到公立醫院求診，及後轉到私家醫院再作檢查時診斷為冠心病，投保人遂向保險公司就「心臟病發作」提出危疾索償申請，但保險公司以情況不符合保單內「心臟病發作」的定義拒絕賠償，於是投保人向投訴委員會投訴。最後投訴委員會在參考索償人主診醫生之專業意見後，裁定索償人符合保單的賠償情況，保險公司需賠償近80萬，是為去年最高賠償的單一個案。

如果市民在索償保險時遇上糾紛，需要向投訴局投訴，要留意保險索償投訴委員會的職權範圍，因並非所有案件都能由該局審理。委員會的職權範圍包括投訴個案屬金錢性質、索償金額不超過120萬元、保單為個人保險合約、不涉及工業／商業或第三者保險等，有關詳情可瀏覽保險投訴局網頁。

責任編輯：嚴熹曼

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