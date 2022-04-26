【綠色債券】專家建議認購5手或以上　持3年每手最少賺$750息

首批政府發行的零售綠色債券 （新上市編號：04252） 即日起接受認購申請，最低年息率為2.5厘。零售綠債可望為投資者帶來穩定的利息收入，有意認購的收息一族，應認購幾多手？以下為大家綜合了不同專家的意見，讓大家認購前參考一下，再訂定相關策略。

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中銀香港：建議可認購5至8手

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港綠色零售債券開售反應踴躍，首兩小時已獲數千位客戶認購，客戶經手機銀行及網上銀行認購超過8成，綫上平均認購為7手。周國昌指，綠債的配售方式與通脹掛鈎債券（iBond）相似，採取循環方式派發，如有興趣認購的投資者，建議認購5至8手。

星展：可試抽5手以上

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳表示，由於估計今次綠色零售債券發行規模與去年的iBond相若，預料認購反應熱烈，而去年每份申請最多獲分3手，今年可試抽5手以上，視乎個人資金需求決定。她又指，考慮到年初至今香港政府港元債券孳息率顯著上升，以今次綠債的最低息率2.5厘計算，預料首日掛牌未必會如過往零售債券般有太明顯升幅。

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龔成：建議認購3至5手

暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成認為，綠色債券與iBond性質相似，雖然回報不高，但好處是風險較低，有最少2.5厘的回報。他建議，有興趣的投資者，可考慮認購3至5手，相信今次每人分得不多，如果資金無特別用途，可考慮長綫持有3年，作為定期存款的代替品，如果不考慮長綫持有，可上市即放，賺取少量的回報。

以2.5厘保底息率計算，假設投資者持有零售綠債3年，每手最少可賺取750元利息，若本地通脹率上升，以最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值計算的浮息息率觸及保底息，投資者可望賺取多於750元的利息。

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責任編輯：李瑩

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