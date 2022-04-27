【投資展望】景順：A股漸見吸引力　替代能源電動車高科技製造業受青睞

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，市場波動將在短期內持續；當局部署更有效和更有針對性的政策。最近有關中國首都北京出現Omicron疫情的消息已導致國內市場不安，由於上海大部分地區仍處於封鎖狀態，市場愈來愈擔心疫情或導致中國各地的供應鏈進一步中斷。對中國風險資產而言，趙耀庭相信會出現疫情相關的市場波動。對於投資者來說，他認為之前已看到這一波Omicron，他預計中國將順利度過這一波疫情。市場甚至可能在新增感染人數達到高峰之前便恢復過來。

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復甦道路已鋪好



儘管近期市場下跌，但趙耀庭認為內地投資者情緒可能已接近築底。近期資金外流主要來自散戶和投機者，涉及周期性股票，而機構投資者的資金流一直不活躍。



趙耀庭認為復甦的道路已經鋪好，更多的貨幣和財政政策支持應可以穩定經濟增長的基本面。並且相信現時的疫情可能在幾個月內開始消退，當局可以在未來部署更有效和更有針對性的政策。以目前的估值來看，A股開始顯得具有吸引力，特別是對於能夠承受短期市場波動的長期投資者而言。股票投資者可能會考慮開始在獲得政策支持的行業建倉，例如替代能源、電動汽車和高科技製造業。對於固定收益投資者而言，中國可能會加大財政刺激力度，這意味着財務穩健的地方政府融資平台發行的債券可能很快迎來更多投資機會。

責任編輯：陳玉蓮

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