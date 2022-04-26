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【理財調查】花旗報告：全港千萬富翁達43.4萬名　淨資產中位數1570萬元

個人增值 17:55 2022/04/26

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花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2021」結果，推算2021年底香港擁有1,000萬元淨資產的千萬富翁達43.4萬人，佔受訪年齡人口總人口約7.4%，即是每13人便有1人是千萬富翁，較去年同期減少15%。

【福布斯推億萬富翁NFT 擁有者可以登上福布斯排行榜？：按此

每13人就有1人是千萬富翁

調查於2021年10月至2022年1月進行，以電話隨機訪問了3786位年齡介乎21至79歲香港居民。而調查中千萬富翁的定義為擁有淨資產總值達1,000萬元或以上，同時擁有最少100萬元流動資產的富裕人士。

調查推算2021年底香港千萬富翁按年跌8.1萬人，回落至43.4萬人，跌幅大約15.7%，佔受訪年齡人口總人口7.4%，即是每13人便有1人是千萬富翁。調查報告發現，2021年千萬富翁淨資產中位數為1,570萬元，較去年1,550萬元上升，有5成人表示薪金為主要資產來源，2成為投資，約16%為物業。千萬富翁的投資工具中，有80%投資股票，其次為外幣（62%）、基金（52%）及債券（34%）。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，去年千萬富翁人數下跌但淨資產值中位數回升的原因可能與股市表現有關，雖然中港股市下挫，但在美股或有所斬獲，由此可見多元化及環球投資的重要性。

【性格決定你有無潛質做富翁？ 研究：有錢人擁5個共通人格特質：按此

3成千萬富翁曾投資損手百萬

在疫情下，有7成千萬富翁表示其資產沒有受到影響或甚有所增加。有33%受訪者表示，期間最大損失為股票，最差時平均損失110萬元，亦有逾3成人表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。

展望今年經濟，認為經濟狀況會有輕微增長或與2021年相若的千萬富翁比例較上年顯著上升，近8成千萬富翁表示不會憂慮通脹或滯脹，他們將會繼續以股票、物業及基金為主要投資。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財快訊

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