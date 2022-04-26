【NFT】美國NBA球星拿美路波爾出NFT　冀連繫粉絲建「細波社區」

美國NBA球星拿美路波爾（LaMelo Ball），人稱「細波」或「三波」，現效力米高佐敦旗下的夏洛特黃蜂隊，被譽為「天才控球後衛」，去年奪得「NBA最佳新秀」後，今年更成功入選NBA全明星賽。拿美路波爾除了球技了得，就連掌握元宇宙的未來亦有心得，將會推出自家NFT項目「RARE AS by LaMelo Ball」，5月正式開售。

以「獅子座」為主題出NFT

拿美路波爾的星座是「獅子座」，他更以為該NFT項目「RARE AS」的主題靈感，以3D打造的獅子造型，搭配不同街頭服飾，發行共10,000個NFT。

拿美路波爾推出「RARE AS」的最大目的，其實是連繫全球粉絲群及NFT愛好者，期望透過其衍生的社區活動和商品，集結NFT領域裡有共同興趣的人，互相分享市場信息，並營造良好交流氛圍，共同打造一個共融社區，齊齊進入元宇宙。

買NFT送限量figure簽名球衣球鞋

NFT持有者不只是擁有一萬張獅子造型的圖像之一，還可有機會獲得獨家LaMelo Ball精品，包括拿美路波爾的限量版Figure、親筆簽名球衣及球鞋等等，更會與手機保護殼品牌ONLLY CASE合作，為NFT持有者的RARE AS NFT「鑄造」手機保護殻。

是次NFT項目除了建立「細波社區」外，「RARE AS」亦正在開發一個籃球GameFi平台，讓NFT持有者可以參與「streetball」街頭籃球類型的多人連綫遊戲，在虛擬籃球場上與朋友交流。完成任務或勝出遊戲後，NFT持有者將獲得遊戲代幣，可用於遊戲內的交易或解鎖獨家內容，以獲取更多NFT贈品及商品等。

開發商還透露，未來他們將會歡迎來自元宇宙的其他角色一同來到虛擬球場，屆時「RARE AS」將可以夥拍「BAYC」的猿人或「Azuki」的動漫角色，身處元宇宙之中一起打街頭籃球。









責任編輯：陳玉蓮

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