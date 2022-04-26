  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】DrGo推遙距治理「長新冠」　最平168元享中醫視像診症服務

個人增值 17:05 2022/04/26

分享：

分享：

第5波新冠疫情確診人數逐漸減少，但累計全港確診人數已達32.9萬人，當中有康復者仍然面對不同的後遺症，俗稱「長新冠」的症狀。遙距醫療服務平台DrGo宣布，推出中醫視像診症服務，配合即日處方藥物送遞，讓有需要人士獲得中醫診治及身體調理建議。首10萬位成功兌換電子券的DrGo用戶，可獲得200元診費補貼，以低至168元獲得中醫視像診症服務一次。

香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo與康河中醫診所、卓健醫療旗下的中醫服務及黃韻婷博士診所合作，讓DrGo用戶可透過DrGo平台與中醫師進行視像診症，可以中醫對症下藥調理「長新冠」，亦可就不同健康問題進行諮詢及身體調理。同時，配合即日處方藥物送遞，讓DrGo用戶可安坐家中或工作場所，獲得中醫診治及身體調理建議。

首10萬名登記用戶可獲200元補貼

首10萬名成功兌換電子券人士，使用平台普通科、中醫及專科視像診症可獲診費補貼每位200元。以中醫為例，首次成功登記用戶可以低至168元獲得一次中醫遙距視診服務、最少2日基本藥物，如中醫師有處方及藥物送遞服務。除中醫外，DrGo亦為大眾提供普通科、兒科、家庭醫學及更多專科服務。

另外，DrGo指，為讓大眾提供更多專業醫療信息，將於5月5日舉辨免費網上講座，由註冊中醫師講解中醫如何處理新冠肺炎的後遺症。由4月26日起至5月5日中午12點，可於此網址登記獲取網上講座連結。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 著數優惠 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 診所 後遺症 健康問題 博士 補貼

上一篇文章

【品味投資】拍場罕見桃紅主調畫作　吳冠中「紅梅」最高估價1.2億元

下一篇文章

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至4月4日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至4月4日）
【投資展望】增長 VS 通脹　經濟前景未明　捕捉機遇要睇實哪些行業？
【投資展望】增長 VS 通脹　經濟前景未明　捕捉機遇要睇實哪些行業？
【福布斯富豪榜】全球最年輕富豪得19歲？　身家逾188億但行蹤神秘低調到無人識
【福布斯富豪榜】全球最年輕富豪得19歲？　身家逾188億但行蹤神秘低調到無人識
【職場機遇】今年企業搶人才競爭激烈　逾半人料轉工可獲加薪最少2成
【職場機遇】今年企業搶人才競爭激烈　逾半人料轉工可獲加薪最少2成
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 調查預示今年人工現升勢　去年邊個行業加薪幅度最厲害？
調查預示今年人工現升勢　去年邊個行業加薪幅度最厲害？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款