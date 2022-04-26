【抗疫支援】DrGo推遙距治理「長新冠」　最平168元享中醫視像診症服務

第5波新冠疫情確診人數逐漸減少，但累計全港確診人數已達32.9萬人，當中有康復者仍然面對不同的後遺症，俗稱「長新冠」的症狀。遙距醫療服務平台DrGo宣布，推出中醫視像診症服務，配合即日處方藥物送遞，讓有需要人士獲得中醫診治及身體調理建議。首10萬位成功兌換電子券的DrGo用戶，可獲得200元診費補貼，以低至168元獲得中醫視像診症服務一次。

香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo與康河中醫診所、卓健醫療旗下的中醫服務及黃韻婷博士診所合作，讓DrGo用戶可透過DrGo平台與中醫師進行視像診症，可以中醫對症下藥調理「長新冠」，亦可就不同健康問題進行諮詢及身體調理。同時，配合即日處方藥物送遞，讓DrGo用戶可安坐家中或工作場所，獲得中醫診治及身體調理建議。

首10萬名登記用戶可獲200元補貼

首10萬名成功兌換電子券人士，使用平台普通科、中醫及專科視像診症可獲診費補貼每位200元。以中醫為例，首次成功登記用戶可以低至168元獲得一次中醫遙距視診服務、最少2日基本藥物，如中醫師有處方及藥物送遞服務。除中醫外，DrGo亦為大眾提供普通科、兒科、家庭醫學及更多專科服務。

另外，DrGo指，為讓大眾提供更多專業醫療信息，將於5月5日舉辨免費網上講座，由註冊中醫師講解中醫如何處理新冠肺炎的後遺症。由4月26日起至5月5日中午12點，可於此網址登記獲取網上講座連結。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經