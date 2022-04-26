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【人民幣定存】1年人民幣定存存息比較　存50萬元期滿賺逾1.5萬元利息

17:40 2022/04/26

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人民幣滙價連日下跌，有分析指，料5月人民幣在岸價（CNY）、離岸價（CNH）分別下探至6.5至6.6的年內低位；並預計CNY、CNH或到年底才重新升至6.3至6.4。因應近日人民幣滙價下跌，不少銀行上調人幣定存利率。今次為大家搜羅的人幣定存，年息均達2.5厘或以上！

■1年人民幣定存存息比較，邊間銀行最高息？■

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今次比較1年人民幣定存，華僑永亨以3.05厘年息居存息王，起存額為2萬元人幣，允新舊資金。以50萬元人幣計算，存12個月，期滿可獲15,250元人幣利息。

至於信銀國際、富邦及華僑永亨另一個定存計劃，皆可享2.8厘年息，而起存額由1萬元至等值30萬港元不等，3間銀行均要求為全新資金。而信銀國際的定存計劃必須經網上理財服務／inMotion動感銀行手機應用程式開立，優惠至本月底完結。

此外，招商永隆亦可享2.7厘年息，起存額為10萬元人幣，限指定理財戶及新資金，需經該銀行的一點通開立。虛銀天星銀行則可享2.6厘年息，起存額為1,000元人民幣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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