【MPF】4月強積金初步人均損手逾$14,000　積金評級：創史上最爛開局

積金評級公布截至4月21日為止的4月份強積金初步回報表現，估計本月將是強積金曆年以來最慘烈的首四個月開局，4月虧損超過644億元，把本年年初以來的累計損失推高至超過1,406億元，預計平均每名強積金成員4月損手超過14,000元，今年來累計更蝕超過36,600元。

以基金類別來看，貨幣市場基金（強積金保守基金）是月內唯一錄得回報持平的類別，其餘全部基金都見紅，表現最差的是股票基金（香港及中國），回報跌幅達6.9%。

■自強積金推出以來，強積金基金每年首四個月累計平均投資回報率■

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中港股票基金年內第10個月負回報

積金評級主席叢川普表示，歐洲的不穩、通脹、加息陰霾以及現時內地疫情都在打擊投資者的信心。中、港股票是強積金最重要的資產類別，過去12個月以來，已錄得第10個月的負回報，這也突顯了捕捉市場的難度、分散投資的重要性以及要聚焦長綫投資。

他又指，這是強積金曆年以來最慘烈的開局。單是4月份，強積金估計虧損約644億元，是自1月以來連續第四個月虧蝕，令今年年估算的累積虧損擴大至約1,406億元，等於每名成員大概損手30,000元或平均兩個月薪水。假設成員每月儲蓄率為 10%，等於兩年積蓄煙消雲散。

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責任編輯：鄭樂怡

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