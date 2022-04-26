【品味投資】拍場罕見桃紅主調畫作　吳冠中「紅梅」最高估價1.2億元

香港蘇富比現代藝術晚間拍賣將於4月27日舉行，由東西方現代藝術家吳冠中及畢加索2幅作品領銜，畢加索創作的「多拉・瑪爾」作品，首幅登上亞洲拍場，而吳冠中以盛放梅花自況的「紅梅」畫作，為國際拍場上絶無僅有之藝術家桃紅色主調油畫，最高估價為1.2億港元。

吳冠中的「紅梅」創作於1973年，他在短短數月之間創作了一系列北京及京郊主題作品。而「紅梅」以桃紅色為主調，蘇富比指，以此色作主調的藝術家作品是國際拍場絶無僅有，畫中是反映了藝術家全然陶醉於創作之心境，估價為9,000萬至1.2億港元。

畢加索「多拉・瑪爾」畫作以大膽的艷紅色為背景，畫中人為畢加索30、40年代的情人多拉・瑪爾（Dora Maar）。同期的瑪爾肖像，多數表現她面目全非的形象，但本作中的瑪爾卻擁有完整曼妙的面相，散發着高貴優雅的氣質。

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另外，蘇富比指，同場亦有邵逸夫爵士的藏品，橫跨現代藝術，中國書畫以及翠玉珍品。當中，首推陳逸飛的世紀作品「夜宴」，以及東南亞大師鐘泗賓及勒邁耶（Adrien Jean Le Mayeur）之合共5幅精品。

■香港蘇富比2022現代藝術晚間拍賣焦點拍品■

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責任編輯：區祖飛

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