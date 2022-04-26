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純米。大吟釀。本釀造 清酒配Omakase廚師發辦無難度

博客 12:03 2022/04/26

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唎酒師Ken教大家如何揀選清酒來配襯Omakase廚師發辦。

困在家幾個月，不知大家是否已由地獄廚神變成大廚呢？甚至還懂得酒配菜，令每一餐也色、香、味俱全？潮興Omakase，連中菜也來湊熱鬧，但當大家變了外賣達人後，在家自製日式廚師發辦絕對無難度，就讓唎酒師Ken教大家如何清酒配菜拼出火花來。

葡萄酒配菜相信許多人都嘗試過，但近年潮興清酒，在餐桌上，清酒的曝光率愈來愈高，而Ken更指Sake是「食中酒」，自己不是主角，「存在的價值」是提鮮及清味蕾，很適合配菜。「清酒本身有許多胺基酸，是締造風味的重要成分，而食物也有胺基酸，所以很合拍。」

他表示以前的清酒，比較乾身，但近年偏甜，而著名的十四代也是甜為主。他記得一次難忘的酒配菜經驗，也與十四代有關。「那次酒店的fusion餐廳，做了一個用酒酵母發酵的餅Soja，有酒渣的風味，想不到與十四代Black Label好夾。」

至於想打造一個自家的Omakase，又或者出外吃廚師發辦，配甚麼清酒好，以下是Ken的建議：

前菜：通常是涼菜，如茄子凍食、輕鹽枝豆等，Ken建議配本釀造。本釀造是加了酒精的清酒，有點像西方的Fortified Wine，感覺上酒精度比較強。
清酒：真野鶴。本釀造。辛口。鶴

真野鶴。本釀造。辛口。鶴（$169）（圖片：捷成酒業提供）

刺身：白身魚如針魚、鯛魚等都比較偏淡，就適合配純米大吟釀，因為大吟釀香味（果味及米味）濃郁，但口感就偏淡，不會蓋過刺身的味道，反而純米及特別純米的清酒就有機會太搶鏡。
清酒：七賢。絹之味。純米大吟釀

七賢。絹之味。純米大吟釀（$241）（圖片：捷成酒業提供）


壽司：吞拿魚，又或者白身魚如池魚、秋刀魚都屬比較濃味的，製成壽司，就可以配吟釀級數的清酒，當然不建議加豉油，因為又是另一回事。
清酒：來福。純米吟釀。山田穗
 

來福。純米吟釀。山田穗（$297）（圖片：捷成酒業提供）

燒物／煮物：有些廚師發辦的懷石料理，可能還有鐵板燒、烤油甘魚頭等，那就可以配一些用傳統方法，如山廢（不用山卸方法）及生酛（以山卸的費力工序所釀造的酒母，得出來的清酒香味深沉）釀造的清酒，配襯香濃、汁煮的食物。
清酒：旦。山廢。純米
 

旦。山廢。純米（$213）（圖片：捷成酒業提供）

Ken說，如果不想麻煩，像中西式每道菜都配不同的葡萄酒，其實一枝純米吟釀或純米大吟釀，都可以由頭帶到尾，配襯不同的日本菜餚。他建議：榮光富士。純米大吟釀。菫露。無濾過生原酒，未經殺菌的生酒，口感新鮮，保留清酒的特色風味，喝多也不會覺膩。
 

榮光富士。純米大吟釀。菫露。無濾過生原酒（$400）（圖片：捷成酒業提供）

Info
Taste of Sakura優惠
由即日至4月30日，在「捷成酒業」網店（www.jebsenwinesandspirits.com）購買指定清酒、日本烈酒及玫瑰酒低至8折，而會員買滿$800即免運費，買滿 $1,000可獲得Paul Lafayet 85折電子優惠券。

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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