【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$163　米走雞加$1換黃金芝士／火焰麻辣雞煲

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：外賣自取二人餐$163

Pizza Hut推出外賣自取二人餐優惠，逢星期一至四（指定日子除外）外賣自取二人餐折實價只需163元。此優惠不適用於峻巒分店。

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二人普通批套餐包括：

指定三藩市手藝薄批／鬆厚批／薄脆批（普通批）X 1

指定意粉／飯／小食 X 1

百事可樂（罐）X 2

網上落單

2. 米走雞：加1元換黃金芝士／火焰麻辣雞煲

米走雞全綫分店恢復營業，餐廳推出「一蚊雞」優惠。由即日起至6月2日（公眾假期除外），逢星期日至四，只要於全綫米走雞正價消費滿500元，無論是午市定晚市堂食，加「1蚊」就可以換2-3人份量的招牌黃金芝士雞煲（原價208元）或火焰麻辣雞煲（原價198元），優惠期內更可無限次使用。

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另外，於午巿時段（中午12時至下午5時）落單及7時前離座額外可享全單88折優惠。是次優惠只限堂食，每枱客人每次只可享用一次優惠。客人落單前需讚好FaceBook專頁及分享指定貼文，方可領取優惠。優惠雞煲每日數量有限，售完即止。

分店資料： 旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓

電話：6821 3394 （WhatsApp https：//wa.me/85268213394）

營業時間：12：00 - 22：00 觀塘興業街4號The Wave 3樓

電話：9888 5104 （WhatsApp https：//wa.me/85298885104）

營業時間：12：00 - 22：00 銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓

電話：9341 5931 （WhatsApp https：//wa.me/85293415931）

營業時間：12：00 - 22：00 長沙灣青山道379號昭德大廈地舖

電話：9373 7363 （WhatsApp https：//wa.me/85293737363）

營業時間：18：00 - 22：00

3. 百佳：易賞錢會員 指定產品低至5折

由即日起至4月28日，MoneyBack易賞錢會員於百佳購物，專享低至5折選購人氣食品、飲品。優惠只適用於指定店舖，貨品最新價格以店舖為準及並不適用於EMax （九展）、數碼港商場3樓及新鮮食品優惠並不適用於淘大商場店舖。貨品數量有限，售完即止。

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撰文：hket小編

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