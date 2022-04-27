  • 27°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$163　米走雞加$1換黃金芝士／火焰麻辣雞煲

精明消費 07:00 2022/04/27

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：外賣自取二人餐$163

Pizza Hut推出外賣自取二人餐優惠，逢星期一至四（指定日子除外）外賣自取二人餐折實價只需163元。此優惠不適用於峻巒分店。

    點擊圖片放大

二人普通批套餐包括：

  • 指定三藩市手藝薄批／鬆厚批／薄脆批（普通批）X 1
  • 指定意粉／飯／小食 X 1
  • 百事可樂（罐）X 2

網上落單

2. 米走雞：加1元換黃金芝士／火焰麻辣雞煲

米走雞全綫分店恢復營業，餐廳推出「一蚊雞」優惠。由即日起至6月2日（公眾假期除外），逢星期日至四，只要於全綫米走雞正價消費滿500元，無論是午市定晚市堂食，加「1蚊」就可以換2-3人份量的招牌黃金芝士雞煲（原價208元）或火焰麻辣雞煲（原價198元），優惠期內更可無限次使用。

    點擊圖片放大

另外，於午巿時段（中午12時至下午5時）落單及7時前離座額外可享全單88折優惠。是次優惠只限堂食，每枱客人每次只可享用一次優惠。客人落單前需讚好FaceBook專頁及分享指定貼文，方可領取優惠。優惠雞煲每日數量有限，售完即止。

分店資料：

旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓
電話：6821 3394 （WhatsApp https：//wa.me/85268213394
營業時間：12：00 - 22：00

觀塘興業街4號The Wave 3樓
電話：9888 5104 （WhatsApp https：//wa.me/85298885104
營業時間：12：00 - 22：00

銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓
電話：9341 5931 （WhatsApp https：//wa.me/85293415931
營業時間：12：00 - 22：00

長沙灣青山道379號昭德大廈地舖
電話：9373 7363 （WhatsApp https：//wa.me/85293737363
營業時間：18：00 - 22：00

3. 百佳：易賞錢會員　指定產品低至5折

由即日起至4月28日，MoneyBack易賞錢會員於百佳購物，專享低至5折選購人氣食品、飲品。優惠只適用於指定店舖，貨品最新價格以店舖為準及並不適用於EMax （九展）、數碼港商場3樓及新鮮食品優惠並不適用於淘大商場店舖。貨品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
2022/04/26
【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
今日優惠精選 - 【消費優惠】花樣年華漢堡及啤酒套餐買一送一　MiniFriday身份證有指定英文字母享免費午餐／晚市套餐
2022/04/25
【消費優惠】花樣年華漢堡及啤酒套餐買一送一　MiniFriday身份證有指定英文字母享免費午餐／晚市套餐
今日優惠精選 - 【消費優惠】稻香晚市堂食皇子乳鴿$1　Mr. Steak Buffet自助餐4人同行1人免費
2022/04/22
【消費優惠】稻香晚市堂食皇子乳鴿$1　Mr. Steak Buffet自助餐4人同行1人免費
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取滿$180加購普通批$1　一幻拉麵惠顧拉麵加$18享餃子放題
2022/04/21
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取滿$180加購普通批$1　一幻拉麵惠顧拉麵加$18享餃子放題
今日優惠精選 - 【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶系列飲品8折　魚尚石塘坊店指定三文魚壽司盛$12
2022/04/20
【消費優惠】J.CO Donuts & Coffee水果茶系列飲品8折　魚尚石塘坊店指定三文魚壽司盛$12
著數優惠 美食 必勝客 百佳 Pizza

下一篇文章

【理財調查】逾8成港人有明確理財目標　逾半數不知如何實現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
【抗疫支援】政府今起向長者免費派檢測包　60歲或以上全港680個服務點有得攞
【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠　八達通成功領取消費券送3張現金券
【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠　八達通成功領取消費券送3張現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
【戲院優惠】百老匯推200元睇5套戲優惠　平均一套戲40元兼送爆谷券
【戲院優惠】百老匯推200元睇5套戲優惠　平均一套戲40元兼送爆谷券
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款