【戲院優惠】百老匯推200元睇5套戲優惠　平均一套戲40元兼送爆谷券

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戲院重開，百老匯院綫就推出超抵限定優惠「200元睇5套戲」吸引市民，只需要200元就可以睇5場電影，即平均每套戲40元，更送爆谷餐半價優惠券。
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「200元睇5套戲」限定優惠將會於4月27日中午12時推出，每套會附上4張總值385元的換票證、1張電影贈券、及1張爆谷餐半價優惠券。換票證可以換領95元或以下的電影票，如電影票價高於95元就要以現金支付差額。而換票證及電影贈券不適用於換領3D、IMAX、4DX電影及所有VIP影院的影票。
今次優惠可於百老匯院綫11間戲院售票處購買，不過要留意每間影院限售500套，每人每次限購3套，售完即止。換票證、電影贈券及爆谷餐半價優惠劵有效日期至2022年10月31日，使用期足足有接近半年，可以慢慢用。
百老匯「200元睇5套戲」
開售日期：2022年4月27日
開售時間：中午12時至售完即止
開售地點：百老匯院綫11間戲院售票處（PALACE ifc及MOVIE MOVIE Pacific Place 除外）
套票使用日期：2022年4月27日至10月31日
套票適用戲院：百老匯院綫11間戲院（PALACE ifc及MOVIE MOVIE Pacific Place除外）
責任編輯：嚴熹曼
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欄名 : 消費錦囊