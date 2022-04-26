「滙豐紅」的都市傳說　主席一包煙一錘定音？

繼續講滙豐六角形紅白標誌的故事，上兩期講了滙豐用了超過110年的舊標誌和1983年新標誌的設計靈感，這次會講一下那個「滙豐紅」是怎麼選出來的，這都跟一包香煙有莫大關係哦。

【第一集：滙豐紅白標誌1983年先誕生！ 大家對舊標誌又有無印象？：按此】

【第二集：滙豐紅白標誌得39年歷史？ 呢個標誌有咩寓意呢？：按此】

蘇格蘭X形十字＋紅白設計，又何止滙豐一家呢？

上一期都有提過，根據設計師Henry Steiner的引述，滙豐六角形紅白標誌的設計靈感來自滙豐的銀行船隊的旗幟（House Flag），而這個旗本來是以蘇格蘭旗X形十字（Saltire、又被稱為Saint Andrew’s Cross）為藍本的。

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其實這個以蘇格蘭X形十字改以紅白作主色的設計，除了來自蘇格蘭的滙豐以外，還有一家與香港殖民地史有極大關係的英資公司都採到了這個設計。

這次不是怡和集團，而是太古集團喇。

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大家有沒有覺得有點太神似呢？

但當大家細心留意，太古集團使用的紅色和滙豐集團使用的紅色是不一樣的，滙豐的紅色是較深的。

雖然新設計已經決定參考House Flag而要用紅色，但用哪種紅色比較好呢？這跟時任滙豐主席Michael Sandberg（沈弼）和一包香煙有莫大關係呢。

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紅色，我要香煙包裝上的紅色

根據王浵世先生的兩本著作《香港.上海.滙豐故事》和《我在滙豐的那些年》，這個「滙豐紅」是由當年滙豐主席Micahel Sandberg口袋裏的一包雲斯頓香煙（Winston）作為最終依歸的。

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根據王浵世先生的記述，在建築師Norman Foster的設計理念裏，第四代滙豐大樓的主色是灰色，再配以黑色和紅色作點綴，其中三樓和五樓的業務大樓就是以意大利進口的純黑大理石作主調，顯現含蓄內斂的傳統同時又不失霸氣。

而紅色就是活力的象徵，哪裏有紅色呢？制服和文件盒就是紅色的，黑色大理石上有紅色的文件盒，再配以會走會動的紅色，就是活力咯。

當時項目組對選用哪種紅色的意見有分歧，一路上升到交由主席Michael Sandberg作最終裁決。引述一小段《我在滙豐的那些年》裏的文字：

他是一派輕鬆，早知道我們來意。打個哈哈，就把桌面上那包Winston香煙的包裝撕下了一大片，說紙上的紅色才是真正的紅色，然在紙的後面寫上『Bank Red』兩個字，簽字作實。[…] 他口上補一句：『上下5%可以』

滙豐第四代大樓於1983年開始興建，1985年11月峻工，而新標誌於1983年起用，相信以上對話應該是1983年前發生的，不然項目組根本不用爭執，直接用新標誌上的紅色就好了，主席Michael Sandberg也不用拿出口袋裏的雲斯頓香煙，直接拿着新標誌說要包裝上的紅色就好了。

翻查滙豐網上的官方資料，並未發現滙豐對「滙豐紅」的由來的官方說法，所以這個雲斯頓香煙的說法只作參考，大家就當作一個Urban legend看待吧。

從星巴克和滙豐看企業顏色

說起企業顏色，這個「以紅色作點綴」的想法其實很聰明，雖然紅色佔整座滙豐大樓的比例最少，但就正因為佔比最少才最搶眼呢。

就好像當大家覺得Starbucks是綠色的時候，其實Starbucks門市只有大概5%的地方可以看到「星巴克綠」，其餘的主色是深棕色（約25%）、黑色和白色，而「星巴克綠」除了在招牌會看得到，就是在員工的圍裙和吸管上。

這個「星巴克綠」會在招牌、圍裙、吸管上出現的做法，跟「滙豐紅」會出現在招牌、制服、文件盒上可謂異曲同工吧！

滙豐六角形紅白標誌只有39年歷史？

這次連續三篇談了很多「滙豐標誌」的小知識，先從舊標誌談起滙豐早期的歷史和香港殖民地史，再從新標誌談起1983年滙豐進軍世界的經歷，最後從新標誌裏的「滙豐紅」談了一下第四代滙豐大樓。

我想這個新標誌是很成功的，一個只有不到40年歷史的標誌，那幾個三角形和那片深紅色，早已深深烙印在香港以至全世界很多人的心中，不說還以為這已經是個百年老標誌呢。

希望大家會喜歡這個小專題，如上述內容有任何錯誤遺漏，亦希望大家能包涵指正。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (169) — 滙豐六角形紅白標誌只有 39 年歷史？那個「滙豐紅」竟然和一包香煙有關係？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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