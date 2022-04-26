【投資觀點】中國經濟下行壓力增　人民幣走勢料回軟

去年11月，房地產市場疲弱和疫情反覆衝擊下，我們下調了中國2022年GDP增長至4.7%。3月初又因俄烏衝突和全球能源衝擊，進一步下調預測至4.5%。假設上海將持續封城一個月，而全國其他高風險地區（佔25%GDP）持續嚴格防控措施兩個月，我們預計第二季度經濟增長或被拖累下跌150至200點。

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內外衝擊下調中國經濟增長

這一低於共識的預測主要是基於3大考慮。首先，由於Omicron的高傳染性和中國老年人疫苗接種率及全國加強針接種率均較低，政府短期內仍需要推行動態清零政策，將對消費及服務業有較大的拖累。

封城措施對經濟的影響亦已迅速浮現。自清明節以來，內地的出行資料較2020年武漢疫情時期還要低10%，3月份財新服務業PMI更降至42，雖然仍好過2年前低位時的26.5。

第二，在今年1月及2月份，房地產投資以外的新開工、銷售、土地購置等各項指標均錄得雙位數跌幅，房地產企業仍持續面對流動性和違約風險等問題。到了3月份，CRIC重點監測的30個城市數據顯示銷售收縮幅度從2月的27%擴大到47%。反映在疫情出行影響下，雖然房貸首付政策在一些城市有所放鬆，整體房地產市場依然相當疲弱。

最後，在內地經濟放緩之際，國際經濟形勢卻在惡化。中國雖與俄烏相隔甚遠，但由於歐洲是中國的主要貿易夥伴，其面臨衰退風險會衝擊中國出口。整體而言，我們預料俄烏衝突會導致中國經濟增長下跌30至50點，但計入政策的支援力度後，我們將下調幅度收窄至20點，即全年增長4.5%。

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人民幣強勢有所逆轉

滙率方面，人民幣在過去18個月的強勁勢頭相信會有所逆轉。受惠於中國強勁出口，服務業赤字未有擴大，令經常帳盈餘保持在歷史高位，加上外資持續穩步流入中國市場，人民幣兌美元從2020年下半年以來不斷上揚。

然而，自俄烏爆發衝突，整體亞洲市場避險情緒上漲，上述利好因素逐漸減弱。反之，資金減少、中美利差收窄、出口放緩等負面因素相繼浮現，人民幣走勢料將轉弱。

受出口和資本流入放緩拖累

其次，發達國家經歷2年疫情後已逐漸開放旅行簽證。消費需求預料會由貨品轉向服務如出國旅遊，這方面中國較難受益。亞洲其他市場亦逐步恢復生產，中國替代效應會慢慢減弱，料將導致出口收益放緩。

我們預測中國今年的經常帳盈餘將由去年的3,200億美元縮窄至不足2,000億美元，名義出口增速料由去年的30%大幅放緩至今年的8%，外需GDP的貢獻亦會由去年的1.7個百分點減至0.4個百分點，不利人民幣滙率走勢，估計美元兌人民幣於下半年會緩慢上漲至6.5。

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