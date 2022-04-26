【理財個案】Google工程師年賺逾200萬仍儲優惠券食飯　量入為出學投資終成功上車

商場及餐廳不時都會推出優惠券以吸引顧客光顧，你以為這只是生活艱苦的人才會熱衷於儲這些優惠券？絕對不是！美國有工程師年賺210.6萬元，仍樂於儲優惠券食飯，透過知慳識儉及投資，成功在去年「上車」。

兒時經歷養成節儉習慣

現年26歲、任職於Google的工程師Clinton Stamper雖然每月賺超過17萬元，但外出用餐或叫外賣時仍會善用網上的折扣優惠券，以將自己的用餐成本控制在每餐約39元。

這個精打細算的習慣是緣於Stamper的童年，在他6歲的時候父母就離異，由媽媽撫養長大。他的媽媽是一名任職於報館的記者，全家只靠着媽媽一份收入維持生計，並同時要照顧患有癌症的姨姨。「當時我們幾乎買不起食物，能去麥當勞用餐已經是一種享受。」

這樣的經歷令他自小已經習慣量入為出。除了學懂如何慳錢之外，他亦懂得如何「開源」，為自己創造更多財富。Stamper在中學的時候已經透過幫人補習及向同學「賣嘢」賺錢。他在玩電子遊戲Runescape的時候了解到基本經濟學，開發了一個代碼，利用加密貨幣或遊戲內的代幣在網上論壇賣給其他玩家獲利。在高中幾年間已賺到23.4萬元，再加上獎學金，足以支付他在俄亥俄州立大學就讀的大部分大學費用。

曾有不良消費習慣

不過，他曾經都試過有不良消費習慣。他曾在大學時期借得35.1萬元大學貸款，並將這些錢都用在娛樂、購買家具及生活開支上。當他畢業的時候，雖然在Amazon找到一份收入不俗的工作，但就令他變得更「大使」。他租了一間空間大於其需要的房子，並買了一些在搬走之前都很少用的家具。

雖然錢賺多了，反而令他對自己的財務倍添壓力。「我實在聽過太多人債台高築的故事，我不希望自己都是這樣，因此我開始嘗試解決自己的財務狀況。」在2019年他開始閱讀及收看有關個人理財的資訊，並停止了基本必需品以外的支出，盡可能將自己所賺到的金錢用於還大學貸款，最後他在去年12月之前還清了債務。

還清債務後，他儲了2個月的生活費用作緊急用途，並開始投資，專注為自己的資產增值。現時他每月用在投資上的資金佔其總開支約58%，達6.9萬元，每周定期在交易平台上以大約1.2萬元投資股票及加密貨幣。在經過一輪投資之後，現時Stamper最大的開支是用於住屋。

在去年6月份，他轉職至Google並打算買樓。他與女朋友看了40個地方，最終在德克薩斯州看中了一間獨立屋，價格約497.6萬元。雖然距離上班地奧斯汀需要大約30分鐘車程，但當地的物價更相宜，而且居住空間可以更大。

責任編輯：鄭樂怡

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