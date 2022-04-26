  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【元宇宙】渣打、海洋公園、富豪酒店進駐The Sandbox　本周四再推新虛擬土地銷售活動

12:25 2022/04/26

分享：

分享：

繼早前港鐵宣布於The Sandbox購入虛擬土地建虛擬鐵路後，The Sandbox再宣布會夥拍本港多間企業共同建立元宇宙文化中心「Mega City 2」，現時會購入虛擬土地的企業包括有渣打、海洋公園、富豪酒店集團等。

【港鐵夥The Sandbox建虛擬鐵路 乘客可試揸列車做站長：按此

遊戲開發商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界The Sandbox將會建造名為「Mega City 2」的元宇宙文化中心，4月28日起推出新一輪共178塊虛擬土地。是次開發是繼Mega City 1的成功後，繼續將Mega City擴展到第二階段，將人才引入虛擬文化中心。

因此今次擴張會包括有海洋公園、渣打、富豪酒店集團、Tatler Asia、EVI、Brinc、MADworld、Gameone、Chord Hero、「時空門」和優孚奧學校進駐，各企業分別代表旅遊、酒店、文化、媒體、教育、銀行、投資、音樂和娛樂多個行業中最優秀的人才，以展示The Sandox可以建立具有文化活力的虛擬社區，體現香港的國際地位。

其中富豪酒店集團會開發以ESG為主題的虛擬土地，建設首個綠色都市，打造一個涵蓋區塊鏈、資料記號化（tokenisation）、遊戲化金融（GameFi）、邊玩邊賺（play-to-earn）及NFT等元素的生態圈；海洋公園則會在元宇宙中以「舊地重遊」方式重現經典海洋公園景點，而一系列公園具代表性的事物亦將以NFT方式創作發行；至於渣打會成為第一間購入虛擬地皮的銀行，將本地體育和藝術群體帶入元宇宙，為客戶試驗及建立新的體驗。

The Sandbox會於4月28日晚上9時推出新LAND銷售活動，有興趣的玩家可以在NFT交易平台OpenSea上拍賣LAND，或在The Sandbox地圖上購買，成為Mega City社區的成員之一。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

按此進入Mega City 2社區
按此進入Sandbox地圖

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【元宇宙】港鐵夥The Sandbox建虛擬鐵路　乘客可試揸列車做站長
2022/04/21
【元宇宙】港鐵夥The Sandbox建虛擬鐵路　乘客可試揸列車做站長
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月21日）
2022/04/21
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月21日）
【品味投資】抓緊原桶威士忌投資潛力　一站式平台提供投資及售後管理
2022/04/21
【品味投資】抓緊原桶威士忌投資潛力　一站式平台提供投資及售後管理
【品味投資】蘇富比中國書畫拍賣張大千「煙寰青城圖」　最高估價4,000萬
2022/04/20
【品味投資】蘇富比中國書畫拍賣張大千「煙寰青城圖」　最高估價4,000萬
【品味投資】口味有輕重？仲有咩分別？　投資威士忌桶裝瓶裝有學問
2022/04/20
【品味投資】口味有輕重？仲有咩分別？　投資威士忌桶裝瓶裝有學問
科技產品 元宇宙 文娛藝術 香港

下一篇文章

【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月25日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款