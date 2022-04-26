【元宇宙】渣打、海洋公園、富豪酒店進駐The Sandbox　本周四再推新虛擬土地銷售活動

繼早前港鐵宣布於The Sandbox購入虛擬土地建虛擬鐵路後，The Sandbox再宣布會夥拍本港多間企業共同建立元宇宙文化中心「Mega City 2」，現時會購入虛擬土地的企業包括有渣打、海洋公園、富豪酒店集團等。

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遊戲開發商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界The Sandbox將會建造名為「Mega City 2」的元宇宙文化中心，4月28日起推出新一輪共178塊虛擬土地。是次開發是繼Mega City 1的成功後，繼續將Mega City擴展到第二階段，將人才引入虛擬文化中心。

因此今次擴張會包括有海洋公園、渣打、富豪酒店集團、Tatler Asia、EVI、Brinc、MADworld、Gameone、Chord Hero、「時空門」和優孚奧學校進駐，各企業分別代表旅遊、酒店、文化、媒體、教育、銀行、投資、音樂和娛樂多個行業中最優秀的人才，以展示The Sandox可以建立具有文化活力的虛擬社區，體現香港的國際地位。

其中富豪酒店集團會開發以ESG為主題的虛擬土地，建設首個綠色都市，打造一個涵蓋區塊鏈、資料記號化（tokenisation）、遊戲化金融（GameFi）、邊玩邊賺（play-to-earn）及NFT等元素的生態圈；海洋公園則會在元宇宙中以「舊地重遊」方式重現經典海洋公園景點，而一系列公園具代表性的事物亦將以NFT方式創作發行；至於渣打會成為第一間購入虛擬地皮的銀行，將本地體育和藝術群體帶入元宇宙，為客戶試驗及建立新的體驗。

The Sandbox會於4月28日晚上9時推出新LAND銷售活動，有興趣的玩家可以在NFT交易平台OpenSea上拍賣LAND，或在The Sandbox地圖上購買，成為Mega City社區的成員之一。

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責任編輯：嚴熹曼

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