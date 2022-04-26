【ESG】調查：僅3成受訪者了解ESG概念　近半計劃在未來一年內投資相關產品

瑞士百達資產管理與香港科技大學商學院聯合發布「香港投資者ESG取態調查」，調查結果發現，本港個人投資者對ESG投資的意識和相關經驗偏低，只有約3成受訪者表示聽過ESG（環境、社會及管治）投資或理解ESG代表的意思，僅5%受訪者現正有投資ESG產品。

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港人ESG投資認知偏低

調查由香港科技大學商學院設計，於2021年12月30日至2022年1月20日期間，根據香港人口普查分布概況進行訪問，收集共3,770份回覆，評估香港個人投資者在ESG投資方面的認知及行為、影響投資決策的關鍵因素以及最受關注的ESG範疇。

調查結果顯示，現今受訪者對ESG的認知度仍然偏低，只有約3成人表示聽過ESG投資或理解ESG。而月入較高的受訪者對ESG投資的認知亦較其他受訪者高，有47.8%月入7萬元或以上人士表示理解ESG投資，而月入7萬元以下人士中只有28.2%表示理解。

儘管部分受訪者對ESG概念具有一定認知及具投資經驗，調查結果顯示，只有5%現正有投資ESG產品。不過，調查結果同時顯示受訪者對ESG投資意願強烈，目前並未投資任何ESG產品的受訪者中，逾一半人士（54.8%）計劃在未來12個月內投資ESG產品。而於潛在的ESG投資者當中，74.4%預計會將10%至40%的總投資預算分配予ESG產品。

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ESG投資者考慮機遇及影響力

正在投資ESG產品或計劃在未來12個月內投資ESG產品的受訪者表示，進行或考慮ESG投資，基於3大理由。一是「ESG是大勢所趨，我要把握機遇。」；二是「ESG投資能夠為企業、環境和社會帶來長期利益。」；三是「ESG 產品的目標與我的個人價值觀一致。」

調查指，受訪投資者在做出投資決定時會考慮3大因素，一是投資風險；二是對產品的了解；三是產品過往表現。調查又發現，超過7成未聽過ESG投資的受訪投資者表示，若知道具有ESG評級的投資產品有助於可持續發展並為環境和社會帶來正面影響，會積極考慮投資ESG產品。

科大商學院院長譚嘉因教授表示，ESG概念仍未廣泛受香港人的認知，目前只有極少數人投資ESG產品。鑑於ESG有助推動可持續發展，建設更美好的世界，社會有迫切需要提高大眾對ESG的認識。

瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科指，留意到香港投資者對全球環保機遇及環保能源等主題具較高的興趣。他預計投資者將更關注與ESG概念中的「社會」有關的投資策略，例如有關投資智能城市和糧食產業鏈等主題。

責任編輯：李瑩

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