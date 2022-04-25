【ESG】香港ESG表現全球第4　內地市場排名較去年跌9位

近年環境、社會及管治（ESG）愈來愈受到投資者注意，基金研究機構晨星的調查顯示，香港上市公司在ESG執行方面的表現，全球排行第4，更是歐洲以外最具可持續性的市場。

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美股僅排第16位



晨星根據晨星國家及地區指數內的成分股，比較全球48個國家及地區市場內的企業執行ESG方面表現。歐洲企業在可持續發展方面領先全球，其中荷蘭的股票市場奪首位，而芬蘭及法國分別位居第2及第3。

美國市場排名第16位，雖然知名企業如蘋果（美：AAPL）、Microsoft（美：MSFT）及巴郡（美：BRK.A）等企業在執行ESG方面表現出色，惟其他大型企業，例如亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：FB）及埃克森美孚（美：XOM）所面對較高的ESG風險，故拖累整體股市的排名。

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港企碳足迹得分低



香港市場在企業可持續發展方面位居第4位，其中以相關地區指數內最重磅的友邦保險 （01299） 表現最好，主要是因為其低ESG風險敞口及強勢管理得出佳績。另一方面，報告亦指香港在碳足迹方面的得分很低，主要是由於長和 （00001） 、中電控股 （00002） 、銀河娛樂 （00027） 和電能實業 （00006） 等企業產生的排放量非常高。



至於內地市場方面，其可持續發展排名僅得第39位，與去年相比下跌9位。晨星指，騰訊控股 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，兩者在ESG風險評級處中等水平，並涉及內地監管的爭議，例如，騰訊與代表中國政府對其用戶進行審查和監視的指控有關；因違反反壟斷規則，中國監管機構對阿里巴巴處以創紀錄的28億美元罰款。



在碳足迹方面，汽車製造商比亞迪股份 （01211） 、內地餐飲連鎖店百勝中國 （09987） 、中國石油化工 （00386） 及中國神華 （01088） 等企業的碳排放水平，亦拖累內地市場整體的ESG表現。

責任編輯：李瑩

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