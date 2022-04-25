【保險保障】填補中期規劃缺口　AIA新儲蓄繳2年保費期滿IRR可達5%

友邦香港宣布推出全新AIA「樂滿明天」儲蓄計劃，客戶只須繳付2年保費，當12年後保單期滿時，總內部回報率預期可高達5%，相等於已繳總保費的1.75倍，在持續低息的環境下，屬市場罕有高預期回報中期儲蓄保險產品。計劃還提供人壽保障、「失業延繳保費惠益」、靈活自訂身故賠償支付等特點，而且投保手續簡易，毋須健康審查，助客戶輕鬆達到財富增值目標。AIA「樂滿明天」儲蓄計劃限額發售，額滿即止。

港中期儲蓄保險產品選擇有限

友邦香港及澳門產品創新發展及執行總監馮偉成表示，近年業界相繼推出各種終身或長期儲蓄保險計劃，但中期儲蓄保險產品選擇卻有限，未能充分滿足客戶於準備退休或規劃子女升學時的需求。而長期儲蓄保險產品因投資策略有別，或難以照顧客戶的中期儲蓄回報需要，而「樂滿明天」儲蓄計劃透過制定適切的產品結構及投資策略，為投保人的中期儲蓄計劃優化回報。

投保簡單毋須健康審查

全新AIA「樂滿明天」儲蓄計劃，為提供12年人壽保障之分紅保險計劃，主要特點包括：

1. 屬市場罕有中期儲蓄保險產品



此計劃的12年總內部回報率高達5%，預期總回報相等於已繳總保費的1.75倍，在持續低息的環境下，為市場罕有高預期回報的中期儲蓄保險產品。



此計劃的12年總內部回報率高達5%，預期總回報相等於已繳總保費的1.75倍，在持續低息的環境下，為市場罕有高預期回報的中期儲蓄保險產品。 2. 靈活自訂身故賠償支付辦法



若受保人不幸身故，計劃將支付身故賠償予指定保單受益人。除一筆過形式支付賠償，客戶亦可自定身故賠償辦法，增強財富傳承的靈活性。



若受保人不幸身故，計劃將支付身故賠償予指定保單受益人。除一筆過形式支付賠償，客戶亦可自定身故賠償辦法，增強財富傳承的靈活性。 3. 投保手續簡易



計劃投保手續簡易，毋須健康審查，一經提交所需文件即可作申請。



計劃投保手續簡易，毋須健康審查，一經提交所需文件即可作申請。 4. 提供「失業延繳保費惠益」



計劃亦提供「失業延繳保費惠益」選項，緩解因失業可能對客戶的財務規劃造成的打擊，保費繳付寬限期最多可延長至365日。

責任編輯：王嘉傑

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