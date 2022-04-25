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【存息優惠】天星銀行夥八達通推開戶優惠　成功開戶送$100及2%港元定存加息券（附邀請碼）

收息攻略 17:20 2022/04/25

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八達通聯乘虛擬銀行天星銀行推出開戶及增值獎賞，在優惠期內，只要以指定邀請碼開戶，可享3大獎賞，包括100元現金獎賞、2%港元定存加息券及消費券加碼大抽獎等。

送100元現金及2%港元定存升息券

由即日起至6月30日，新客戶成功於天星銀行以邀請碼「OP5000」開戶可享不同獎賞。新客戶成功開戶可享100元現金獎，於推廣期內只可享此優惠一次，並於今年7月31日或之前存入合資格客戶的港元儲蓄戶口。同時，成功開立存款帳戶後，可獲發2%港元定期存款升息券，可開立3個月港元定存，金額上限為2萬元。升息券有效期為發出日起計3個月，此升息券只能使用一次，不能兌換現金或其他產品，亦不能與其他升息券一同使用。

消費券加碼大抽獎　贏5000元現金

此外，合資格客戶將會自動參與消費券加碼大抽獎，得獎客戶可獲頭獎5,000元現金、二獎3,000元現金或三獎1,000元現金，每位得獎客戶最多可獲抽獎獎賞一份，並於7月31日或之前存入各得獎客戶的港元戶口。

增值八達通卡3次　送100元現金獎賞

另外，客戶於推廣期內成功用八達通App，透過「天星銀行App」增值八達通卡3次或以上，每次增值金額達100元或以上，再享100港元額外現金獎賞，此獎賞適用於天星銀行現有及全新個人銀行客戶。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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