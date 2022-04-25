【福布斯富豪榜】全球最年輕富豪得19歲？　身家逾188億但行蹤神秘低調到無人識

有資格登上福布斯排行榜，全球最年輕的富豪究竟是誰？福布斯最近就公布2022年30歲或以下全球最年輕億萬富翁排行，一共有12位年輕人上榜，其中排第一位是一位年僅19歲的德國人Kevin David Lehmann，身家估計逾24億美元（約188億港元），他同時是2022年福布斯排行榜上最年輕的億萬富豪。不過這位億萬富豪行蹤極度低調，就連福布斯對其都所知甚少。

【李嘉誠成全球房地產首富！香港仲有邊個地產富豪？呢個國家出最多有錢富商！：按此】

福布斯網站所指，Kevin David Lehmann是德國連鎖藥妝店dm-drogerie markt（dm）早期投資者之一的Guenther Lehmann之子，因Kevin從父親繼承了該企業的50%股份，因此一躍成為最年輕富豪。據了解，dm創辦人Goetz Werner於1973年在德國卡爾斯魯厄開設第一間分店，第二年卻因資金不足未能擴充分店，幸得Guenther Lehmann注資幫助，因此Guenther亦獲得一半股份作為回報。

dm-drogerie markt現時為德國零售額最大的連鎖藥妝店，同時是歐洲最大藥妝店，專售化妝品、保健品、家居用品等。於德國、奧地利、匈牙利等12個歐洲國家擁有逾3,700間分店、共62,600多名員工，公司年收入超過120億美元（約941億港元）。

據德國媒體《Bild》報道，Guenther Lehmann早於兒子14歲時就將其dm的股份轉讓予他，不過在兒子成年前一直交由信託基金負責管理，直至近日Kevin David Lehmann成年才正式繼承股份。

由於父子並未參與企業的日常營運，加上二人行蹤低調，多年來從沒有任何照片、資料、甚至社交媒體流出，所以幾乎沒有人認識這位富豪，就連該企業的發言人受外媒訪問時都表示「不認識他」，名副其實的「隱形富豪」。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經