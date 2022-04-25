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【職場機遇】今年企業搶人才競爭激烈　逾半人料轉工可獲加薪最少2成

個人增值 17:40 2022/04/25

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畢馬威中國最新發表《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，來自不同行業的高管均預期增聘員工，而受惠經濟改善，除花紅有所增加外，加薪預期亦較2021年提升。報告顯示人才招聘競爭仍然激烈，令僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。

調查由畢馬威中國委託YouGov於2022年1月3日至16日期間在網上進行，共有794名高管參與。畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）表示，雖然香港短期內受到第五波疫情影響，但相信近日宣布放寬的社交距離措施將帶動樂觀情緒，回復至與調查結果一致的水平。

去年36%人轉工加薪逾2成

調查發現，橫跨各個行業，逾三分一（35%）受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加，有別於過去2年受疫情及經濟活動減少拖累的情況，今年受訪者對員工人數的整體預期大幅改善，預期員工人數會增加的受訪者淨比例按年淨增21個百分點（2022年淨增長為25%，2021年淨增長僅為4%）。

就業市場氣氛與2020及2021年比較復甦，而轉工情況在2021年轉趨活躍，有27%的受訪者表現期內曾轉工，而2020年及2019年的比例分別為18%及29%。助理經理或以下級別人員轉工情況更為普遍，比例達44%，遠高於2020年時的12%及2019年疫情爆發前的34%。

而在去年曾轉工的受訪者中，約三分一（36%）人工加幅逾20%，並有19%人加薪30%或以上。至於留在原職的受訪者，有50%表示於2021年獲加薪，而2020年相關比例僅40%。總體而言，有19%受訪者獲加薪3至5%，而獲加薪6%或以上的受訪者則達20%。去年加薪幅度最高的行業為金融服務業及專業服務業，分別有25%及30%人獲加薪一成或以上。

7成獲發花紅　靈活工作環境留人才

去年花紅亦更為豐厚，調查顯示有接近7成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於1個月的花紅，整體的平均花紅水平由2020年的1.83個月提升至2021年的2.21個月，已貼近疫情前水平（2.23個月）。

畢馬威中國估計2022年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，有51%受訪者預期轉工將獲加薪2成或以上，而19%則估計轉工可獲加薪3成或以上，相對2021年僅35%受訪者估計轉工可獲加薪2成以上。調查亦預示今年人工將現升勢，有66%受訪者估計在下次薪酬調整時可獲加薪，比例顯著高於去年同期水平（43%），同時有48%受訪者估計花紅亦將增加，比例同樣高於去年同期（29%）。

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，基於僱主需求增加及僱員預期有所提升，競爭激烈的招聘市場引發僱主創新，他們需要尋找另類方式招聘及挽留人才。同時調查結果亦顯示，愈來愈多僱員正尋求靈活的工作環境，相信這將是吸引及留住人才的要素。

 

責任編輯：陳玉蓮

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