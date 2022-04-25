【區塊鏈】區塊鏈遊戲行業增長火車頭　邊玩邊賺遊戲及元宇宙項目

上周四美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）建議加快加息步伐，認為有理由提前加息50個基點以迅速應對持續的通脹壓力，美聯儲目標是將通脹率降至2%。加密貨幣於上周窄幅上落，比特幣於周一報38,935美元，一周下跌3.9%；以太幣一周表現差於比特幣下跌6.6%，周一報2,856美元。

澳洲第一隻比特幣ETF獲開綠燈，預計將於今個星期開始在澳洲第二大證券交易所Cboe Australia（CXA）掛牌交易。報道指出，基金管理公司Cosmos Asset Management最早可能會於4月27日推出比特幣ETF。而這比特幣ETF並不會直接投資比特幣，而是追蹤加拿大資產管理公司Purpose Investments所發行的比特幣ETF，這是北美第一隻比特幣現貨ETF，於2021年初開始交易。兩間公司於今年2月達成合作關係。

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市場追踪機構DappRadar和區塊鏈遊戲聯盟（BGA）於4月20日發布了2022年第一季度的區塊鏈遊戲報告。在之前的一份報告中引用2月份有7.2億美元投資於區塊鏈遊戲和基礎設施，第一季度總投資的最新數字為25億美元。創業投資和其他投資者於2021年共籌集了40億美元。報告中列出的最大交易包括Animoca Brands融資3.6億美元，使其估值達到50億美元，並成為領先的Web3品牌。根據DappRadar的數據，區塊鏈遊戲在3月份吸引了122萬個獨立活躍錢包（Unique active wallets，UAW），該行業一半以上的活動來自遊戲dapp，或具有邊玩邊賺遊戲應用程序（Play-to-earn）。Splinterlands被命名為排名第一的邊玩邊賺dapp。而Polygon是第2層側鏈，擁有最流行的P2E遊戲，例如Crazy Defense Heroes、Pegaxy、Arc8和Aavegotchi。

Axie Infinity是每日玩家使用率最高的10款遊戲之一。筆者之前有提及於3月Axie Infinity的Ronin Bridge遭6.5億美元黑客攻擊，而報告亦指出，雖然黑客迫使Ronin遊戲dapp停止營運，但Axie Infinity區塊鏈活動的暴跌並不完全是黑客攻擊所致；事實上，該遊戲的鏈上活動在1月份達到頂峰，當時平均每日UAW超過55,000，而在3月份已降至近22,000每日UAW。

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筆者認為邊玩邊賺遊戲及元宇宙相關項目將繼續是行業的未來火車頭。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於4月18日為香港公眾假期，而一周變化結算日以4月19日至25日計算。ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報9961點，一周下跌5.0%；ix比特幣指數報9405點，一周下跌3.9%；ix以太幣指數報24539點，一周下跌6.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9961 -5.0%（-524） ix比特幣指數 9405 -3.9%（-384） ix以太幣指數 24539 -6.6%（-1730） *截至2022年4月25日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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