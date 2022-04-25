  • 29°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙前瞻】歐元超賣後回穩將限制美元　加國通脹創新高加息半厘升溫

外匯、商品、債券 16:20 2022/04/25

分享：

分享：

法國總統大選結果出爐，宣布由馬克龍成功連任，相信會穩定歐洲政治前景，歐元低位有望受支持。歐央行行長拉加德又指買債行動會於第三季初結束，今年稍後開始加息，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐元區經濟雖然有受俄烏影響，但似乎並非想像中嚴重，反而歐元有被過分拋售的情況，加上聯儲局加息的利好因素已經完全反映在美元滙價上，現應該要提防若歐元回穩或限制美滙指數，美元強勢將接近臨界點。恒生投資服務研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.0700，阻力位在1.1100。

美元方面，聯儲局主席鮑威爾已經表示會於下月加息半厘，而市場亦預期未來4次會議每次再各加息半厘，至今年年底，以控制高通脹，偏鷹言論帶動美滙走勢。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在99.80，阻力位在102.00。

另外，加拿大通脹持續，3月份消費物價指數（CPI）按年升6.7%超預期，創31年高，加拿大央行行長麥克倫早前表示不排除加息幅度超過半厘，市場料加央行6月加息半厘可能升溫，將達0.75厘，加元走勢受支持。恒生投資服務研究團隊預料，本周美元兌加元走勢整固，支持位在1.2500，阻力位在1.2900。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外滙走勢

最新專欄文章 更多

【日圓滙率】日圓跌至20年低位想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率
2022/04/21
【日圓滙率】日圓跌至20年低位想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率
【外滙前瞻】歐洲加息無期通脹創新高　美國壓抑通脹政策成效有待觀察
2022/04/04
【外滙前瞻】歐洲加息無期通脹創新高　美國壓抑通脹政策成效有待觀察
【日圓滙率】日圓本周曾見近7年來最低　今後走勢何去何從？
2022/03/31
【日圓滙率】日圓本周曾見近7年來最低　今後走勢何去何從？
【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱
2022/03/28
【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱
【外滙前瞻】美聯儲今年加息7次致美元走強　歐元續受俄烏局勢拖累
2022/03/21
【外滙前瞻】美聯儲今年加息7次致美元走強　歐元續受俄烏局勢拖累
溫灼培 美滙指數 加息 美國聯儲局 歐洲央行 通脹 加元 加拿大央行 CPI 歐元

下一篇文章

【MPF】銀聯首推「BCT亞洲收益退休基金」　旨在抗通脹兼派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款