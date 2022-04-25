【外滙前瞻】歐元超賣後回穩將限制美元　加國通脹創新高加息半厘升溫

法國總統大選結果出爐，宣布由馬克龍成功連任，相信會穩定歐洲政治前景，歐元低位有望受支持。歐央行行長拉加德又指買債行動會於第三季初結束，今年稍後開始加息，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐元區經濟雖然有受俄烏影響，但似乎並非想像中嚴重，反而歐元有被過分拋售的情況，加上聯儲局加息的利好因素已經完全反映在美元滙價上，現應該要提防若歐元回穩或限制美滙指數，美元強勢將接近臨界點。恒生投資服務研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.0700，阻力位在1.1100。

美元方面，聯儲局主席鮑威爾已經表示會於下月加息半厘，而市場亦預期未來4次會議每次再各加息半厘，至今年年底，以控制高通脹，偏鷹言論帶動美滙走勢。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在99.80，阻力位在102.00。

另外，加拿大通脹持續，3月份消費物價指數（CPI）按年升6.7%超預期，創31年高，加拿大央行行長麥克倫早前表示不排除加息幅度超過半厘，市場料加央行6月加息半厘可能升溫，將達0.75厘，加元走勢受支持。恒生投資服務研究團隊預料，本周美元兌加元走勢整固，支持位在1.2500，阻力位在1.2900。

責任編輯：嚴熹曼

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