【移居日本】海外搬屋到日本　一文看清免稅條件和管制品

香港人最愛的國家之一──日本，相信不少人在疫情前每年都會去最少一次，除了東京、大阪、北海道的熱門旅遊城市外，不少人還會發掘小鄉村，享受日本的寧靜。最近我們亦收到不少有關於海外搬屋到日本的查詢，所以今次我們將會教大家海外搬屋到日本的小貼士！

香港寄日本申報入境手續

首先，香港寄日本的個人物品必須要符合一個重要條件，物品需要於寄件人到達日本6個月內入口，才可以合資格以後送行李（Unaccompanied Baggage）的形式申請免稅入口日本。所以大家如果有海外搬屋到日本的需要，記得盡早安排！

當你到達日本時，需要先將一式兩份的海關申報表交給海關，經海關即時審核後，就會將已蓋印的其中一份交給你，記得要保管好這份文件！否則最後當你的行李到達日本，海關有權向你收取稅項。

香港寄日本入境稅項

一般情況下，香港寄日本的物品，只要總值不多於20萬日圓，並提供到已蓋印的海關申報表便可以獲得免稅。

香港寄日本個人免稅物品

不超過3瓶760毫升的酒類飲品

不超過200支香煙、50支雪茄、10包獨立包裝和250克其他煙草

不多於2安士香水

不多於20萬日圓

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香港寄日本物品限制

毒品（如大麻、興奮劑、安非他命等）

手槍、爆炸品、化學武器等

偽造貨幣、信用卡、證券等

侵害專利權、商標權及著作權之物品

日本海關亦有提供填寫海關申報表的指引，大家出發前不妨參考一下下面這份入境概要，裏面亦有更詳細列明香港寄日本的禁運品和限制品清單，協助大家輕鬆進行海外搬屋！

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香港寄日本搬運手續

另外，以下是需要提交的文件清單，大部分文件都可以於海外搬屋出發前，以FreightAmigo為例，可以先上載至平台或發送給客服專員：

裝箱單和發票（樣板可於平台內的MyShipment下載）

護照及Visa副本

已蓋印之海關申報表（於到達日本後盡快發送給FreightAmigo）

有關海外搬屋到日本的最新資訊和詳情，大家可以瀏覽日本海關官方網站。

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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