【消費優惠】Pandora母親節優惠 精選飾品套裝低至7折 精明消費 09:00 2022/04/26 分享： 分享： 又到母親節，正準備尋找母親節禮物？由即日起到5月25日，Pandora精心挑選一系列禮品套裝，包括大受歡迎的飾品，只要購買指定精選飾物套裝可享低至7折優惠。現時用消費券購買更可使用Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go支付。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 優惠詳情 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】領展推「無菌生活安心賞」活動 儲電子印花換Panasonic抑菌防疫家電 2022/04/25 【消費優惠】領展推「無菌生活安心賞」活動 儲電子印花換Panasonic抑菌防疫家電 【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠 八達通成功領取消費券送3張現金券 2022/04/25 【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠 八達通成功領取消費券送3張現金券 【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食 晚上6時後8折 2022/04/25 【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食 晚上6時後8折 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 2022/04/25 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 2022/04/24 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 著數優惠 付款優惠 母親節 香港