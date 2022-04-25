【美股分析】消費及航空績優股　邊隻具備續升潛力？

美股上周五急跌，但以整周來看，個別板塊特別是旅遊重啟股，如航空及郵輪股表現相對較佳，而且個別績優股也能獲資金追捧。

美股三大指數中道指較強，納指及標普500指數相對較弱，其中一個較明顯的轉折點是Netflix（美：NFLX）公布業績及付費用戶增長令市場大失所望，股價暴挫觸發高估值科技股新一輪殺跌。周四晚因為聯儲局主席鮑威爾表示，5月會討論加息0.5厘已觸動市場避險情緒，引發美股周五出現較大跌幅。

然而，弱市中並非無強股，除了之前一直有講的傳統類板塊，好像能源及Nucor（美：NUE）等。個別績優股具上升動力，例如IBM（美：IBM）及寶潔（美：PG）兩者均創出52周高位，而且亦具繼續上升的潛力。

寶潔：消費品王者

寶潔可說是消費品股中的王者，在今年首季（2022財年第三季）的收入為193.8億美元，按年升7%，較市場預期187.1億美元好；攤薄每股盈利1.33美元，按年升6%，較預期1.29美元高。至於公司期內整體原生增長為10%，3%源於銷量提升，5%因為加價，2%是由於地區及產品組合。此外，5大主要業務領域都取得收入增長。加價及銷量增長推動寶潔首季業績，並令管理層有信心上調財年收入預測，但公司也面臨成本壓力，上季產品成本按年升16%，所以毛利率降至46.7%，較去年同期的50.7%下跌。

寶潔預期在2022年財年，原生銷售增長將上調至介乎6%至7%，另維持核心每股盈利增長3%至6%的指引。公司整個財年預期派息會超過80億美元，股票回購約100億美元。而近三個季度，寶潔派息已達62億美元，回購了92億美元股票，所以預期派息約20億美元左右，回購金額應較前幾季低。寶潔的市盈率（PE）為28.6倍，對比歷史不算平，可考慮等股價稍為回調才買入，現時升軌支持約在158美元水平。

美國航空預期錄盈利

美國航空（美：AAL）在今年第一季收入為89億美元，按年升122%，較市場預期87.9億美元高，已重返2019年同期84%，反映復甦勢頭利好；經調整每股盈利-2.32美元，優於預期-2.39美元。實際上，在封城已久後，美國國內航綫需求大幅反彈，國際航班的客運亦漸回暖。為應付今年暑假需求高峰，美航就較去年暑假增聘了超過1.2萬人。

在第一季，客運收入為78.2億美元，按年升146%。因為美國本地很多地方公司已開放或要求員工重返辦公室，旅遊限制亦取消，所以中小企及個人對機位需求已接近完全回復，企業客戶訂位升至疫情以來高位。其中本地航班收入達60.6億美元，按年升128%，佔客運收入77.5%。另外，在多個國家放寬出入境管制下，國際航班需求已逐步上升。其中以拉丁美州需求最大，其次為大西洋及太平洋相關航綫。

航空公司要賺錢控制成本是關鍵，在第一季，美航的營運支出105.9億美元，按年升99%。支出增長低於收入增長，但由於不少涉及固定成本，如果航班坐不滿不能達至最高效益。在第一季載客率74.4%，顯然有改善空間。從當前需求回暖來看，只要油價在100美元水平不大幅抽升，美航都應有盈利能力，但因為公司不會做燃油對冲，所以如果油價急升對其不利，這點需要注意。美航股價在2015年至2019年都在30美元至60美元交易，如果全球航空需求朝向復甦而不再逆轉，盈利能力回復，股價有望先重返近30美元水平。上方阻力先看去年11月22.5美元及6月的26美元能否突破，向下如失守16.38美元先止蝕。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：績優消費航空股受捧（收費文章）】

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