【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠 八達通成功領取消費券送3張現金券 精明消費 11:50 2022/04/25 分享： 分享： 隨着近日疫情趨緩，OK便利店推出消費券優惠，在推廣期內，於便利店以八達通成功領取任何金額之消費券，將送3款現金券予顧客。 凡於4月23日至29日期間，於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲以下優惠： OK便利店10元現金券 聖安娜餅屋5元現金券 Zoff Hong Kong 100元眼鏡現金券 每張八達通只限換取一次。 ▼點擊圖片放大 +2 想知道更多10,000元消費券詳情，可留意1萬元消費券懶人包！ 責任編輯：曹佩鈞 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食 晚上6時後8折 今日 【消費優惠】花斑茶社慶祝恢復晚市堂食 晚上6時後8折 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 今日 【消費優惠】維港重開水上單車 平日半價踩鴨仔船 最平人均35元 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 2022/04/24 【好去處】奕居ｘMatchali推抹茶主題下午茶 78元升級抹茶雞尾酒 【酒店自助餐】晚市堂食重開嘆自助晚餐 任食海鮮每位478元起 2022/04/23 【酒店自助餐】晚市堂食重開嘆自助晚餐 任食海鮮每位478元起 【好去處】M+博物館重開 天台花園展現多元雕塑家遊戲地景 2022/04/23 【好去處】M+博物館重開 天台花園展現多元雕塑家遊戲地景 著數優惠 電子支付 聖安娜 電子消費券 OK便利店 八達通