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【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠　八達通成功領取消費券送3張現金券

精明消費 11:50 2022/04/25

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隨着近日疫情趨緩，OK便利店推出消費券優惠，在推廣期內，於便利店以八達通成功領取任何金額之消費券，將送3款現金券予顧客。

凡於4月23日至29日期間，於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲以下優惠：

  • OK便利店10元現金券
  • 聖安娜餅屋5元現金券
  • Zoff Hong Kong 100元眼鏡現金券

每張八達通只限換取一次。

    點擊圖片放大
    +2

想知道更多10,000元消費券詳情，可留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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