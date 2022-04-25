【1萬元消費券】OK便利店消費券優惠　八達通成功領取消費券送3張現金券

隨着近日疫情趨緩，OK便利店推出消費券優惠，在推廣期內，於便利店以八達通成功領取任何金額之消費券，將送3款現金券予顧客。

凡於4月23日至29日期間，於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲以下優惠：

OK便利店10元現金券

聖安娜餅屋5元現金券

Zoff Hong Kong 100元眼鏡現金券

每張八達通只限換取一次。

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責任編輯：曹佩鈞

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