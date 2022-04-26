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【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1

精明消費 07:00 2022/04/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：即磨咖啡$6

由4月27至29日，7CAFÉ推出「打打氣 醒神啲」即磨咖啡限定優惠 ，全綫7CAFÉ享用任何凍或熱的高品質即磨咖啡只需6元（原價熱飲14元；凍飲16元）。

此優惠不可與加錢套餐優惠同時使用。是次優惠不適用於7CAFÉ+、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及澳門國際機場客運大樓離境層分店，朱古力粉及部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/送/換完即止。

    點擊圖片放大

2. 香港挪亞方舟：門票買2送1

香港挪亞方舟將於4月30日重新開放，由4月30日至6月30日，更推出「買2送1」入場門票優惠。優惠只適用於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票時享用，其中2位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈1張成人／特惠門票。

另外，部分活動於指定日子開放／及另需收費／及需符合特定參加條件。

    點擊圖片放大

查詢熱綫：3411 8888
活動詳情

3. 名代宇奈：惠顧正價飯類／烏冬　指定第二份丼類或烏冬半價

名代宇奈推出堂食優惠，逢星期一至五（公眾假期及公眾假期前夕除外）於名代宇奈惠顧正價飯類及烏冬，可享指定第二份丼類或烏冬半價優惠。

此優惠不設分單，價格較低者可獲半價折扣（鰻魚類食品不適用）。此外，不可與其他優惠／折扣同時使用（包括會員任何折扣及迎新餐飲券）。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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