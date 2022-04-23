【酒店自助餐】晚市堂食重開嘆自助晚餐　任食海鮮每位478元起

晚市堂食重開，不少人已約定飯腳開餐，酒店自助晚餐更是不少人的首選。以下2間酒店推出的全新自助晚餐，分別以海鮮及環球美食作招徠，更有不同的優惠，讓大家重拾久違了的自助餐美食。

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城景國際 海膽．鮑魚．海鮮自助晚餐

海鮮，一直是自助餐受歡迎的美食之一，城景國際City Cafe於4月21日推出全新的「海膽．鮑魚．海鮮自助晚餐」，以韓國海膽及鮑魚打造豐富的海鮮盛宴。另外，凡出示城景國際官方網頁之優惠，可享自助晚餐優惠，成人478元起及小童為348元起，另加一。

自助餐的主打菜式包括海膽蟹子焗大蝦，將大蝦煎香，並鋪上自家製的海膽蛋黃汁焗至金黃，佐以新鮮蟹子及海膽同吃，鮮味十足。另一道酥炸培根廣島生蠔配海膽黑松露菌汁，將肉厚味濃的日本廣島蠔以煙肉包裹，沾上天婦羅粉漿炸至金黃色。生蠔天婦羅外脆內嫩，配以秘製海膽黑松露菌汁，有效減低炸物的油膩感，滋味無比。

城景國際 海膽．鮑魚．海鮮自助晚餐 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓City Cafe

電話：2783 3287

WhatsApp：5483 0307

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8度海逸酒店 環球美食自助晚餐

度海逸酒店於4月21日至6月30日推出全新的「環球聚會自助晚餐」，成人568元起、小童408元起，另加一，提供多款環球海鮮美食。食客於酒店eShop預訂周一至周五自助晚餐，即可享8折優惠；而預訂周六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠。每日首100名經酒店eShop預訂之客人，更額外享有9折優惠。

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自助餐美食相當豐富，包括有每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，以及鱈場蟹腳、新西蘭青口、海蝦及海螺、即點即切的刺身，另亦有多款冷盤和沙律。

現場即製的菜式也不要錯過，包括香辣惹味的迷你麻辣牛肉鍋、香嫩惹味的煎鵝肝伴黑松露汁，以及每日鮮製的蟲草花燉老雞湯。其他熱葷還有德國烤腸配酸椰菜、燒羊髀、辣子雞、日式番茄醬燒牛肋骨、上湯粉絲浸大蜆／海螺及意式香草炒青口等，超過15款熱葷選擇。

甜品的款式眾多，包括養顏美味的燕窩蛋白梳乎厘、酒店招牌甜品芒果拿破崙，以及採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅等，甜品迷一定滿足。

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8度海逸酒店 地址：土瓜灣九龍城道199號地下8度餐廳

電話：2126 1960

作者：招美寶

責任編輯：郭秀芳

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