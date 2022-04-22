收費串流平台│視像串流平台客量流失又關防疫措施鬆綁事？談Netflix、Disney+、myTV SUPER

經歷了兩個多月的防疫限制後，香港政府於昨日（21日）開始逐步放寬，被視為全球最嚴厲的社交距離措施，大家可以在晚上外出吃飯、做GYM和到戲院看電影，小朋友也可回校上課。政府已預告下一階段，會讓市民在郊區或戶外做運動時除下口罩。薑餅人一直認為，這些措施其實與疫情的爆發並無關連，還記得每天確診5萬多宗時，大家也一樣守著這些措施，結果也是要爆便爆。實行這些措施背後的理念及邏輯，已經不重要了。

付費訂戶人數面臨下跌壓力

不過，隨著疫情逐漸消退，大家的生活逐漸回復正常，被迫留家找娛樂的日子也必會減少，這樣會直接影響，因為疫情而高速增長的一眾視像串流平台之業績表現。在這個星期，香港TVB的myTV SUPER，以及全球最大的視像串流平台Netflix，分別有消息指公司的付費訂戶人數面臨下跌壓力。疫情固然是其中一個因素，但這些平台所提供的節目內容，是否符合用戶的心意？才是直接影響用戶會否續訂的主因。

Disney+用戶流失比Netflix多

薑餅人在網上找到一份，由市場調查機構Kantar Worldpanel發表的報告，截至2022年第一季末，英國約1,690萬戶家庭，至少有一個視像串流訂閱服務，比上一季減少215,000戶。第一季視像串流服務新訂閱量雖增加129萬戶，但同期也有151萬戶取消訂閱，換言之，是錄得淨流出22萬戶，而停止訂閱的原因，當然是慳錢。這份報告也提到，進入市場時間最短的Disney+，竟然是最多人放棄的服務，12%的受訪人士已取消這項服務，遠高於對手Netflix及Amazon Prime。

myTV SUPER付費用戶急跌兩成

至於香港方面，薑餅人從電視廣播有限公司（TVB）剛發表的年報中，也找到一部分與視像串流平台有關的資訊。公司在年報中披露，myTV SUPER在截至去年底，共有990萬名註冊用戶，當中720萬名為流動應用程式用戶，較一年前增長約9%。不過，若計及付費用戶的話，則僅為逾100萬名，較一年前的130萬名，急跌兩成多。須知道myTV SUPER主要透過與香港寬頻及和記電訊的合作上客，不少用戶其實沒有認真看待這項免費服務，只是現在付費的用戶減少，未知是否因為香港寬頻成為了Disney+香港獨家網絡營運商有關？

香港寬頻僅得14萬名綑綁用戶

不少人對Disney+都帶有一點期待，皆因不少家庭之前都收看Disney旗下多條收費電視頻道，如兒童、國家地理和衛視電影台等等。但觀乎香港寬頻公布的數字，Disney+只為集團帶來14萬名綑綁銷售的用戶，感覺上反應未如預期。薑餅人估計，是由於Disney+本身提供的年費優惠，較香港寬頻送5G/寬頻吸引，加上用戶本身有電訊合約在身，根本不用經香港寬頻訂購Disney+。事實上，在市場調查機構Kantar Worldpanel對英國的用戶調查顯示，不少人都認為Disney+內容的獨特性遜於其他視像串流平台，令不少人在手緊時便想取消其服務。

視像串流平台留客靠獨有內容

其實視像串流平台要留住客戶，只能依賴獨有內容。myTV SUPER明顯是以TVB節目做賣點，黃Viu則以日韓劇及其他日本動畫來吸引本地觀眾，Netflix雖然在港以韓劇響朵，近日台劇《華燈初上》爆紅，也吸引了一批愛看台劇的觀眾。至於用戶是否全部都想睇？便要視乎各位的財力了！

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）