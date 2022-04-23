【理財Star Talk】前兒童節目主持陳佩思浮沉娛樂圈　愛吃榴槤因緣際會變「榴槤皇后」

陳佩思（Pancy）是無綫電視第18期藝員訓練班畢業，昔日TVB的兒童節目主持，在去年懷緬兒童節目點滴的《童你一起長大了》亮相，又再被人記起。多年來她都沒有放棄演藝事業，仍然在娛樂圈中打滾；但為了生活，因緣際會開始賣榴槤，變成「榴槤皇后」。「如果拍戲能夠搵到食，其實都會專心拍戲。對於一個喜歡做戲的人，不用兼顧其他東西，這是最幸福的事。」

為食變生意賣榴槤

做司儀、拍戲只佔陳佩思收入的三成而已，而做生意就佔了她七成的收入，但她不是一開始就賺錢。

「之前試過在紅磡繽紛購物城開Boutique，是頂手兒童節目導演的，租平，但弊在無人流，得到的教訓是就算幾平租，如果無人行，一蚊也不要頂來做。」

後來陳佩思又頂手了一間在瓊華中心賣日本零食的店舖來經營。「上手做了十幾年，人流夠旺，生意又穩定，但我做了不夠半年，就出現了759阿信屋，也是賣我們同款的零食，但款式多過我們，而且一年內開了100間分店，直接從廠商攞貨，零售價還平過我們攞貨的價，結果我捱了一年半，無賺離場。」

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至於開始做榴槤買賣，始於她2013年接了個榴槤廣告。「我喜歡食榴槤，以前貓山王好貴，我就經常飛去馬來西亞食，朋友又介紹我認識當地賣榴槤的人。」由於陳佩思在Facebook發相「曬命」在馬來西亞食榴槤，朋友都說為甚麼咁自私只是自己食，於是她便萌生賣榴槤的念頭。「那時候朋友都不敢在香港買貓山王，因為幾百蚊一個，怕有人魚目混珠，但他們信得過我。」

初期由拿證明、入口、到機場取貨、運輸，陳佩思都是一腳踢。「第一次去機場收貨我無瞓過覺，還講笑說去接老公機，姓王名貓山。」那時候，朝六晚九，百多個榴槤都是她自己送貨，朋友仗義做司機呻肚餓，都只能吃個包，因為就算規劃了行程，遇上客人突然爽約不在家，行程打亂了，就要來來回回港九新界。

「現在有合作開的司機團隊，每年5月至8月，榴槤當造期，就一call即到。」因為全部是透過社交平台及電話進行買賣，因此她認為毋須實體舖，也不用養着一班員工。「近年競爭較為激烈，是損失了一些零售客，但他們不是我target customer，因為現在慢慢轉型做批發，而國內也有人攞貨。」

做生意許多時候講關係，就算出現競爭者，陳佩思也有信心自己賣的榴槤質素有保證。「貓山王分A、B果，果農會將A+的果先留給熟客，所以有些客人覺得我賣的榴槤有所不同，問點解？其實無得解。」

作者：何小雲

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：前兒童節目主持為生計賣榴槤 陳佩思不怕蝕底由無名變有名字】

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