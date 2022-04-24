【健康增值】哮喘過敏者增患心臟病風險　定時進行心血管常規檢查

美國有線電視新聞網CNN引述一項最新研究發現，有哮喘或過敏史者，患高血壓和冠心病的風險可能會增加。究竟過敏與心臟病如何連上綫，學者指出關鍵在於過敏可能會引起體內炎症。

這項研究將在美國心臟病學會和南韓心臟病學會在南韓慶州舉行的春季會議上發表。研究結果顯示，於18至57歲年齡群中，患有過敏性疾病尤其是哮喘患者，患高血壓的風險更高。

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哮喘風險最高

在這項最新研究中，科學家們採用一萬多名參與2012年全國健康訪談調查（一項由政府主導的美國人口調查）的過敏症患者的數據，驗證他們的假設。研究對象每個人都患有哮喘或至少一種過敏性疾病，例如呼吸、食物或皮膚過敏。除了患高血壓的風險外，研究還發現39至57歲的過敏人群患冠心病的風險更高，當斑塊積聚在為心臟供血的動脈壁上時，就會發生冠心病。

建議常規檢查加入心血管病

研究人員鼓勵醫護人員在哮喘和過敏症患者的臨床檢查中，增加血壓常規評估和冠心病常規檢查，以確保對高血壓或冠心病患者進行早期治療。

很多人難以想像把過敏症與心臟問題聯想在一起，其中一個重要原因是過敏可能會引起體內炎症。南加州大學凱克醫學院臨床醫學助理教授、肺病學家Raj Dasgupta博士表示：「雖然先前的研究指出過敏與心血管疾病風險增加之間存在關連，但目前仍無法真正證明因果關係，但科學確實表明它與促炎介質有關，這些介質會引發體內炎症，例如組織胺會促進血液流入過敏原攻擊的區域，從而導致免疫系統發送抗體，從而引發炎症。這就解釋了為甚麼許多抗過敏藥物都是抗組織胺藥，重點在於對抗炎症反應。」

雖然炎症是身體對抗病原體的方式，但過度活躍或持續的反應是許多慢性疾病的潛在因素，包括糖尿病、高血壓和心臟病。

抗敏感藥物的關連

Dasgupta博士說，抗組織胺藥會收縮血液流動，其他非處方過敏藥物也會收縮血液流動，例如那些含有偽麻黃鹼的藥物，不僅會縮小鼻子的血管，還會使身體其他部位的血管變窄，這會導致高血壓和心率加快。

他指出其他藥物也可能對心血管系統產生負面影響，包括經常為哮喘發作和緊急情況處方的類固醇。「類固醇會令血壓及血糖上升，高血壓和高血糖水平都是冠狀動脈疾病和中風的非常重要的危險因素；它們還可能導致體重增加，造成另一個風險因素。」

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：有過敏哮喘 或增患心臟病風險（收費文章）】

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